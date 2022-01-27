  • BIST 1.969,08
  • Altın 787.31029
  • Dolar 13.6085
  • Euro 15.2469
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Ukrayna krizinde son durum: ABD, Rusya’nın güvenlik taleplerini reddetti

» »
Rusya'nın sınırına asker yığdığı Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasıyla artan gerilim sürerken, ABD'nin Rusya'nın güvenlik taleplerini reddettiği açıklandı.
Ukrayna krizinde son durum: ABD, Rusya’nın güvenlik taleplerini reddetti

Rusya'nın sınırına asker yığdığı Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasıyla artan gerilim sürerken, ABD'nin Rusya'nın güvenlik taleplerini reddettiği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO'yla yürütülen görüşmeler sonucunda Rusya'ya yazılı yanıt verildiğini belirterek “Rusya’ya ciddi bir diplomatik çözüm yolu önerdik, tercih onlara kalmış” dedi.

Geri adım atmadıklarını belirten Blinken, “Ukrayna'nın savunmasını desteklemek ve Rus saldırganlığına hızlı, koordineli bir yanıt vermek için eşit odak ve güçle hareket ediyoruz” diye konuştu.

Rusya’nın ABD'ye sunduğu talepler arasında Ukrayna’nın NATO’ya girmeyeceğine dair garanti verilmesi ve Doğu Avrupa'daki NATO faaliyetlerinin sınırlanması da yer alıyordu.

Blinken, “ABD ve NATO, ittifakın açık kapı politikasına verdiği desteği değiştirmeyecek. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü, devletlerin kendi güvenlik düzenlemelerini ve ittifaklarını seçme hakkı da dahil olmak üzere, korumayı ve savunmayı taahhüt ettiğimiz temel ilkeler olduğunu açıkça belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikatlarını sürdürüyor.

Öte yandan ABD ve NATO'nun Rusya'nın silah kontrolü ve diyaloğu artırıcı önlemlerle ilgili taleplerini tartışmaya açık olduğu mesajı ilettiği belirtildi.

RUSYA: ABD’NİN YANITINI İNCELİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Gruşko, ABD'nin yanıtının incelendiğini belirtti.

Ukrayna'nın işgal edilmesi olasılığına karşı 8500 askeri teyakkuza geçirdiğini açıklayan ABD, bu hafta Ukrayna'ya füze ve fırlatıcıları da içeren üç parti askeri yardım gönderdi.

NATO da bölgeye ek savaş uçağı ve asker göndermişti.

Öte yandan Rusya'nın Kırım'da tatbikat başlatması ve gelecek ay yapılacak ortak tatbikat için Belarus'a asker sevk etmesi tansiyonu daha da artırdı.

ÇİN’DEN RUSYA’YA DESTEK

ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda Ukrayna krizini görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, tansiyonun yükselmesine karşı olduklarını söyledi.

Çin Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Tüm taraflara sükûnet ve tansiyonu artıracak hareketlerden kaçınma çağrısı yapıyoruz” dendi.

Çinli bakanın görüşmede Rusya'nın NATO'nun genişlemesine yönelik itirazlarına destek verdiği kaydedildi.

Wang, ABD'nin Çin karşıtı eylemlerine de son vermesi gerektiğini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus savaş gemileri Karadeniz’de tatbikat yapacak26 Ocak 2022 Çarşamba 14:15
  • Kiev Belediye Başkanı’ndan Almanya’ya ihanet suçlaması26 Ocak 2022 Çarşamba 14:09
  • Hırvat Başbakan: Cumhurbaşkanı Milanovic'in sözleri için Ukrayna'dan özür dilerim26 Ocak 2022 Çarşamba 13:43
  • Belçika'da vakaların yüzde 94,5'i Omicron26 Ocak 2022 Çarşamba 13:31
  • Polonya, Belarus sınırına duvar örmeye başladı26 Ocak 2022 Çarşamba 10:16
  • Ukrayna-Rusya gerilimi tırmanıyor… Vatandaşa silah eğitimi verilmeye başlandı26 Ocak 2022 Çarşamba 10:13
  • AB: Kendi Ülkesinin Birliğini Baltalayanlar Bölgesel İstikrara Tehdit25 Ocak 2022 Salı 19:28
  • Eski Papa, Pedofili Soruşturmasında Yanlış İfade Verdiğini Kabul Etti25 Ocak 2022 Salı 17:44
  • Danimarka’da Covid-19 Yasakları Kaldırılıyor25 Ocak 2022 Salı 17:39
  • İspanya kraliyet ailesinde yasak ilişki skandalı: 25 yıllık eşinden boşandı25 Ocak 2022 Salı 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti