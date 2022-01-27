Ukrayna krizinde son durum: ABD, Rusya’nın güvenlik taleplerini reddetti

Rusya'nın sınırına asker yığdığı Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasıyla artan gerilim sürerken, ABD'nin Rusya'nın güvenlik taleplerini reddettiği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO'yla yürütülen görüşmeler sonucunda Rusya'ya yazılı yanıt verildiğini belirterek “Rusya’ya ciddi bir diplomatik çözüm yolu önerdik, tercih onlara kalmış” dedi.

Geri adım atmadıklarını belirten Blinken, “Ukrayna'nın savunmasını desteklemek ve Rus saldırganlığına hızlı, koordineli bir yanıt vermek için eşit odak ve güçle hareket ediyoruz” diye konuştu.

Rusya’nın ABD'ye sunduğu talepler arasında Ukrayna’nın NATO’ya girmeyeceğine dair garanti verilmesi ve Doğu Avrupa'daki NATO faaliyetlerinin sınırlanması da yer alıyordu.

Blinken, “ABD ve NATO, ittifakın açık kapı politikasına verdiği desteği değiştirmeyecek. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü, devletlerin kendi güvenlik düzenlemelerini ve ittifaklarını seçme hakkı da dahil olmak üzere, korumayı ve savunmayı taahhüt ettiğimiz temel ilkeler olduğunu açıkça belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikatlarını sürdürüyor.

Öte yandan ABD ve NATO'nun Rusya'nın silah kontrolü ve diyaloğu artırıcı önlemlerle ilgili taleplerini tartışmaya açık olduğu mesajı ilettiği belirtildi.

RUSYA: ABD’NİN YANITINI İNCELİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Gruşko, ABD'nin yanıtının incelendiğini belirtti.

Ukrayna'nın işgal edilmesi olasılığına karşı 8500 askeri teyakkuza geçirdiğini açıklayan ABD, bu hafta Ukrayna'ya füze ve fırlatıcıları da içeren üç parti askeri yardım gönderdi.

NATO da bölgeye ek savaş uçağı ve asker göndermişti.

Öte yandan Rusya'nın Kırım'da tatbikat başlatması ve gelecek ay yapılacak ortak tatbikat için Belarus'a asker sevk etmesi tansiyonu daha da artırdı.

ÇİN’DEN RUSYA’YA DESTEK

ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda Ukrayna krizini görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, tansiyonun yükselmesine karşı olduklarını söyledi.

Çin Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Tüm taraflara sükûnet ve tansiyonu artıracak hareketlerden kaçınma çağrısı yapıyoruz” dendi.

Çinli bakanın görüşmede Rusya'nın NATO'nun genişlemesine yönelik itirazlarına destek verdiği kaydedildi.

Wang, ABD'nin Çin karşıtı eylemlerine de son vermesi gerektiğini ifade etti.