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Ukrayna limanlarındaki Türk gemilerinin personelleri tahliye edildi

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Ukrayna limanlarında bekleyen Türk bayraklı veya sahipli 23 gemideki 83 denizci tahliye edildi.
Ukrayna limanlarındaki Türk gemilerinin personelleri tahliye edildi

Ukrayna limanlarında bekleyen Türk bayraklı veya sahipli 23 gemideki 83 denizci tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarında bekleyen gemilere yönelik yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Ukrayna limanlarında bekleyen, Türk bayraklı/sahipli 23 gemideki 83 denizcimiz tahliye edildi. Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir. Rus limanlarında yük operasyonları Azak Denizi limanları hariç devam etmektedir."

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