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Ukrayna: Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı

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Ukrayna: Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı
Ukrayna: Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile devam eden müzakerelere katılmayan bazı kişilerin (Ukrayna tarafından) bu süreçle ilgili bazı asılsız haberleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Yalanlarınızı savaş halindeki bir ülkede yaymayın." ifadesine yer verdi.

Müzakerelere değinen Podolyak, "Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı. Bizim için temel konular dokunulmazdır." ifadesini kullandı.

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