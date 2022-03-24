  • BIST 2.183,36
  • Altın 928.745
  • Dolar 14.847
  • Euro 16.3554
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Ukrayna ordusu Rusya’nın savaş gemisini vurdu

» »
Rusya-Ukrayna savaşında 29. güne girilirken Ukrayna donanması, Rusların kontrolündeki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait “Orsk” adlı çıkarma gemisini hedef aldı.
Ukrayna ordusu Rusya’nın savaş gemisini vurdu

Rusya-Ukrayna savaşında 29. güne girilirken Ukrayna donanması, Rusların kontrolündeki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait “Orsk” adlı çıkarma gemisini hedef aldı.

Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, “İşgal altındaki Berdyansk limanındaki büyük Orsk gemisi imha edildi. Yaşasın Ukrayna” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre bölgede ayrıca Rusya'ya ait mühimmat deposunun da bombalandığı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'daki savaşın 29. günü24 Mart 2022 Perşembe 10:04
  • Kremlin'den barış gücü yanıtı: Tehlikeli bir karar olur23 Mart 2022 Çarşamba 15:01
  • Rusya'ya kimyasal saldırı önlemi: Hava verilerine erişim engelleniyor23 Mart 2022 Çarşamba 14:31
  • Saldırıların odağındaki stratejik şehir: Mariupol23 Mart 2022 Çarşamba 14:05
  • Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde uzlaşıldı23 Mart 2022 Çarşamba 13:01
  • NATO liderleri Ukrayna-Rusya gündemiyle toplanacak23 Mart 2022 Çarşamba 11:28
  • Avrupa'nın en büyük otomobil fabrikalarından biri üretimi durdurdu23 Mart 2022 Çarşamba 11:01
  • İtalya ve Hollanda'da 1,7 milyar dolar değerinde Rus varlığı donduruldu23 Mart 2022 Çarşamba 10:31
  • Zelenskiy: Rus işgali sürüyor, başka baskılara ihtiyacımız var22 Mart 2022 Salı 23:55
  • Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kovid-19'a yakalandı22 Mart 2022 Salı 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti