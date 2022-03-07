  • BIST 1.976,99
  • Altın 921.446
  • Dolar 14.3414
  • Euro 15.5476
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ukrayna: Putin’in ordusunun elinde Kalibr füzesi kalmadı

» »
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 12. gününde şiddetini artırarak devam ederken, Ukrayna Rus işgaline karşı direnişini sürdürüyor.
Ukrayna: Putin’in ordusunun elinde Kalibr füzesi kalmadı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 12. gününde şiddetini artırarak devam ederken, Ukrayna Rus işgaline karşı direnişini sürdürüyor. Rusya'ya karşı direnişi birçok askeri uzman tarafından “sürpriz” olarak nitelenen Ukrayna, Rus birliklerinin savaşta ağır kayıplar verdiğini belirtiyor.

Ukrayna hükümeti, işgal boyunca Rus ordusuna ait 108 tankın ele geçirildiğini, en az 10 savaş uçağı ve 10 helikopterin düşürüldüğünü bildirdi. Ayrıca 11 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğü, çok sayıda askerin esir düştüğü ve 750'den fazla ağır silahın Ukrayna birliklerinin eline geçtiği açıklandı.

Son olarak da Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın savaştaki en kritik silahı olarak görülen Kalibr füzelerinin tükendiği öne sürüldü.

Ukrayna ordusuna kıyasla çok daha fazla askere ve modern silahlara sahip Rusya'nın Ukrayna'da hızla ilerleyeceği düşünülüyordu, ancak Rus birliklerinin “güçlü direniş” nedeniyle zorlandığı söyleniyor.

Rusya tarafıysa, Ukrayna'daki askeri operasyonun plana göre ilerlediğini ve yaklaşık 500 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

“RUSYA HASSAS GÜDÜMLÜ MÜHİMMAT SIKINTISI YAŞIYOR”

Uzmanlara göre Rus hava kuvvetleri, uçaklardaki hassas güdümlü mühimmat eksikliği nedeniyle daha alçaktan uçmak zorunda kalıyor ve bu da onları karşı saldırıya açık hale getiriyor. Ayrıca Batılı ülkelerden Ukrayna ordusuna gönderilen modern silahlar da savaşın gidişatında önemli etkiye sahip.

Daha önce Ukrayna'da esir düşen bazı Rus askerlerinin savaşa gönderildiklerinden habersiz olduklarını gösteren görüntüler basına yansımıştı. Ayrıca çok sayıda Rus askerinin de sivillere karşı ateş açmaya itiraz ettiği yönündeki haberler de basında yer almıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Harkov'da Pazarı Bombaladı06 Mart 2022 Pazar 18:36
  • İngiltere ve ABD özel kuvvetleri 'Zelenski'yi kurtarmaya' hazırlanıyor!06 Mart 2022 Pazar 18:34
  • BM: Ukrayna'da 364 sivil öldü, 759 sivil yaralandı, gerçek sayı çok yüksek olabilir06 Mart 2022 Pazar 18:24
  • Rusya'da yurt dışına para transferi sınırlandırıldı06 Mart 2022 Pazar 15:55
  • Polonya'ya Son 24 Saatte 106 Bin Ukraynalı Sığındı06 Mart 2022 Pazar 11:38
  • İtalyan kamu yayıncısı RAI de Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı05 Mart 2022 Cumartesi 19:22
  • BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti05 Mart 2022 Cumartesi 19:05
  • IOM: Bir milyon 200 bin kişi Ukrayna’yı terk etti05 Mart 2022 Cumartesi 17:11
  • Putin: Operasyon zor bir karardı05 Mart 2022 Cumartesi 17:07
  • Trump’a yakın isimden Putin için suikast çağrısı: Rusya’da bir Brütüs var mı?05 Mart 2022 Cumartesi 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti