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Ukrayna: Rus ordusunun Kiev ve Çernihiv'den çekilmesi devam ediyor

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernihiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini açıkladı.
Ukrayna: Rus ordusunun Kiev ve Çernihiv'den çekilmesi devam ediyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernihiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 34'üncü gününde son durum değerlendirildi.

Açıklamaya göre, "Kiev şehrini kuşatma görevini yerine getiremeyen" ve Kiev, Çernihiv bölgelerinden çekilmeye devam eden Rus ordusu, muhtemelen birliklerini ülkenin doğu yönünde yoğunlaştıracak.

Donetsk yönünde saldırılarına devam eden Rus ordusunun, Kreminna ve Mariupol yerleşim bölgelerine hava ve füze saldırıları düzenlediği ve Stepnogorsk, Orihov ve Gülyaypole yerleşimlerinin yakınındaki Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerine topçu ateşi açtığı aktarıldı.

Ayrıca, açıklamaya göre Rus ordusu, Karadeniz ve Azak bölgelerinin yanı sıra Volınsk, Polinsk, Siversk, Tavriçeskoye ve Slavyansk yerleşim birimlerini elinde tutmaya çalışıyor; Luhansk bölgesindeki Popasna, Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ve Mariupol şehrini de ele geçirmeye odaklanıyor.

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