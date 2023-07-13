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Ukrayna: Rusya'ya ait 20 dron ve 2 seyir füzesini düşürdük

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Ukrayna, Rusya'ya ait 20 saldırı dronu ile 2 seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu.
Ukrayna: Rusya'ya ait 20 dron ve 2 seyir füzesini düşürdük

Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ignat, ulusal televizyona yaptığı açıklamada, başarılı bir hava savunma operasyonu yürüttüklerini açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Telegram'da yaptığı ayrı bir açıklamada, İran yapımı 20 Shahed saldırı dronunun "ağırlıklı olarak Kiev bölgesinde" imha edildiğini bildirdi.

Kiev askeri yönetimi daha önce, dronların farkı istikametlerden başkente girdiğini duyurmuştu.

Rusya'nın saldırılarında bir kişinin öldüğü, en az 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

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