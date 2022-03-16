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Ukrayna Savunma Bakanlığı: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatının 21. gününde Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğü söylendi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatının 21. gününde Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğü söylendi.

Rus ordusuna ait 430 ana muharebe tankı, bin 375 zırhlı savaş aracı, 190 topçu sistemi, 70 çok namlulu roketatar sistemi, 43 hava savunma sisteminin imha edildiği öne sürülen açıklamada, ayrıca 84 Rus savaş uçağı, 108 helikopter, 819 araç, 3 gemi, 60 yakıt tankeri, 11 İHA ve 10 adet özel ekipmanın vurulduğu ifade edildi.

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