Ukrayna’da endişeli hazırlık: Halk tarihi heykelleri korumaya çalışıyor

Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’da saldırılar şiddetli bir şekilde devam ederken Lviv şimdiye kadar Kiev’de ve Ukrayna’nın diğer büyük şehirlerinde görülen hava bombardımanlarından kurtuldu.

Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’da saldırılar şiddetli bir şekilde devam ederken Lviv şimdiye kadar Kiev’de ve Ukrayna’nın diğer büyük şehirlerinde görülen hava bombardımanlarından kurtuldu. Ülkenin dört bir yanından insanlar güvenli bir sığınak bulmak için Lviv’e kaçarken, bölge sakinleri yine de savaşa hazırlanmaya başladı.

Perşembe günü kentin merkezindeki meydanda, Roma tanrısı Neptün ve Yunan tanrıçası Amphitrite’i plastik koruyucularla saran insanlar görüldü. 14. yüzyılda inşa edilen Latin Katedrali’nin dışında, daha küçük heykellerin de köpük gibi görünen bir şeyle kaplandığı dikkat çekti.

YEREL HALK TARİHÎ YAPILARI KORUYUCULARLA SARIYOR

Şehirde Adonis ve Diana’nın heykellerinin yanı sıra, kireçtaşı figürler, 200 yılı aşkın bir süre önce inşa edilmiş ve meydanın her köşesinde bunlara eşlik eden tarihî çeşmeler de yer alıyor.

CNN’in haberinde; heykelleri kaplayan kişilerin kimliklerinin belli olmadığı ve Lviv Mimari ve Tarihi Anıtları Koruma Vakfı’nın yerel halkın tarihî yapıları korumaya çalıştığını söylediği belirtildi.

Uluslararası Müzeler Konseyi de Ukrayna halkını kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmaya çağırdı ve bir açıklamada “sivil toplum üyelerini yerel müzelere ulaşmaya, mümkünse onlara yardım etmeye davet ediyor” dedi.

Perşembe günü, Ukrayna Tarihi ve Kültürel Anıtları Koruma Derneği Facebook’ta, şehrin 17. yüzyıldan kalma Dormition Kilisesi’nde bir vitray panelin nasıl korunmaya çalışıldığını gösteren bir dizi görüntü paylaştı. Vakıf, bir diğer gönderide de “Bu önleyici eylemin gerçek patlamalarla test edilmeyeceğini umuyoruz. Bugün emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

ÜNLÜ RESSAMIN 25 ESERİ YANDI

Rusya’nın işgali ikinci haftasına girerken, kültürel miras uzmanları ülke çapındaki sanatsal ve tarihi anıtların potansiyel kaybıyla ilgili endişelerini dile getirdiler. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü, ünlü halk sanatçısı Maria Prymachenko’nun yaklaşık 25 resminin Rus saldırısının ardından Ivankiv’deki bir müzede imha edildiğini söyledi.