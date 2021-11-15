  • BIST 1.702,490
  • Altın 603,39
  • Dolar 10,0605
  • Euro 11,4618
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Ukrayna'da iki doz Covid-19 aşısı olanlara para ödülü!

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde iki doz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olanların 1000 grivna (yaklaşık 380 lira) alacağını açıkladı.
Ukrayna'da iki doz Covid-19 aşısı olanlara para ödülü!

Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajda, programın 19 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurdu.

İki doz aşı olanların 1000 grivna alacağını belirten Zelenskiy, ödemenin Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya" üzerinden olacağını ifade etti.

Zelenskiy, paranın ancak spor salonu, sinema, tiyatro, müze ya da seyahat için kullanılabileceğini, böylece karantinadan en çok etkilenen sektörlere de destek olunacağını kaydetti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 8 milyon 722 bin 235 kişiye iki doz aşı yapıldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avusturya aşısızları eve kapattı15 Kasım 2021 Pazartesi 13:01
  • Brüksel, Minsk için düğmeye basıyor: Neler yaşanacak?15 Kasım 2021 Pazartesi 12:36
  • Macaristan Başbakanı Orban: AB’den ayrılmak istemiyoruz15 Kasım 2021 Pazartesi 12:18
  • İngiltere'de hastane önünde patlama! 1 ölü, 1 yaralı!14 Kasım 2021 Pazar 22:35
  • Mesajlar mahkemede ortaya çıktı: "Ailesi Prens Harry'i sürekli azarlıyordu"14 Kasım 2021 Pazar 21:26
  • Corona virüsünün yeni varyantı bulundu: Okulda B.1.640 tespit edildi14 Kasım 2021 Pazar 21:14
  • İklim Zirvesi Beklentileri Karşılamadı14 Kasım 2021 Pazar 18:59
  • Tecavüz İddiasına Soruşturma Açıldı13 Kasım 2021 Cumartesi 19:37
  • Avrupa’ya Göçme Arayışındaki Bir Grup Belarus'tan Polonya Topraklarına Geçti13 Kasım 2021 Cumartesi 18:57
  • Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, NATO'nun Karadeniz Üzerinde Seyreden Keşif Uçaklarına Eşlik Etti13 Kasım 2021 Cumartesi 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti