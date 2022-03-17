Ukrayna’da kripto paralar resmen yasal hale geldi

Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’da Devlet Başkanı Zelenski, ülkede kripto para birimlerini resmi olarak yasal hale getiren bir yasa çıkardığını açıkladı. Dijital Dönüşüm Bakanlığı yayımlanan açıklamasında, "Bu yasanın cumhurbaşkanı tarafından imzalanması, kripto sektörünü gölgelerden çıkarmak ve Ukrayna'da sanal varlıklar için yasal bir pazar başlatmak için önemli bir adımdır" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları devam ederken, Devlet Başkanı Zelenski, Bitcoin ve diğer kripto paraları resmi olarak yasallaştıran yeni bir yasa imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından imzalanan yeni yasa sonrasında, yabancı ve Ukraynalı kripto para borsalarının Ukrayna’da yasal olarak çalışmasına izin verildi.

Ülkede sanal varlıklar için yasal bir pazar geliştirmek amacıyla hayati bir adım olarak görülen yasa ilk kez Ukrayna'da açık bir kripto piyasası için düzenleyici bir çerçeve de oluşturacak.

Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanan açıklamada, "Bu yasanın cumhurbaşkanı tarafından imzalanması, kripto sektörünü gölgelerden çıkarmak ve Ukrayna'da sanal varlıklar için yasal bir pazar başlatmak için önemli bir adımdır" denildi.

"Sanal Varlıklar Üzerine" yasa taslağı ilk olarak Eylül 2021'de Ukrayna parlamentosunda oybirliğiyle kabul edilmiş, Zelenski ise kriptoyu denetlemek için yeni bir düzenleyici kurum kurmanın maliyetlerinin çok yüksek olduğunu savunarak Ekim ayında tasarıyı veto etmişti.

Devlet Başkanı tarafından imzalanan tasarı, endişelerini gideren ve Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada'da 17 Şubat'ta yapılan yeni bir oylamada çoğunluk tarafından desteklenen değiştirilmiş bir yasa tasarısı olarak öne çıkmıştı.

YASA NE DİYOR?

Çıkarılan yeni yasa, Ulusal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu himayesinde yeni kripto varlık piyasasını düzenleme sorumluluğunu üstlenecek.

Bununla birlikte, yatırımcıların dolandırıcılıktan korunmaları için ihlaller ve yasal korumalar için para cezaları da uygulanacak.

Ek olarak, Ukrayna Maliye Bakanlığı, "sanal varlık pazarını tamamen başlatmak için Ukrayna'nın Vergi ve Medeni Kanunlarını değiştirmek için aktif olarak çalışacak" dedi.

Şubat ayında oylama sırasında konuşan Ukrayna başbakan yardımcısı ve dijital dönüşüm bakanı Mykhailo Fedorov, yeni yasayı "ülkemizde iş geliştirme fırsatı" olarak nitelendirmişti.

Fedorov, “Yabancı ve Ukraynalı kripto şirketleri yasal olarak faaliyet gösterebilecek, Ukraynalılar ise sanal varlıklar için küresel pazara rahat ve güvenli erişime sahip olacak” demişti.

KRİPTO, UKRAYNA'NIN SAVAŞ MÜCADELESİ İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasının ardından, Zelenski hükümeti, savaş halindeki Ukrayna ordusu için silahların finanse edilmesine yardımcı olmak amacıyla bir dizi kripto para biriminde bağışları aktif olarak teşvik etti.

Kripto paranın bu ölçekte bir savaş ortamında ilk kez kullanılırken, dünyanın dört bir yanından bağışçılar, yayın sırasında Ukrayna hükümetine tahmini 100 milyon dolarlık kripto bağışı yapmıştı.

4 Mart'ta ise Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Alex Bornyakov, toplanan bağışların çoğunlukla Bitcoin ve Ethereum olduğunu ve bu paranın 15 milyon dolarının ölümcül olmayan kurşun geçirmez yelekler dahil olmak üzere askeri teçhizata harcandığını söyledi.