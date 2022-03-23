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Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde uzlaşıldı

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Ukrayna, bugünkü tahliyeler için 9 insani koridor üzerinde uzlaşıldığını duyurdu.
Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde uzlaşıldı

Ukrayna, bugünkü tahliyeler için 9 insani koridor üzerinde uzlaşıldığını duyurdu. Mariupol kentinden ayrılmak isteyenler Berdiansk kentinden ulaşım aracı bulabilecek.

Rusya-Ukrayna savaşında sivillerin tahliye edilebilmesi için çabalar sürüyor.

Ukrayna Başbakan yardımcısı bugünkü tahliyeler için 9 insani koridor üzerinde uzlaşıldığını belirtti.

Luhansk bölgesi valisi de bazı kentlerden tahliyelerin yapılabilmesi için bölgesel ateşkes konusunda uzlaşmaya varıldığını söyledi.

Ukrayna yönetimi savaşın en çetin yaşandığı bölgelerden Mariupol'den ayrılmak isteyenlerin Berdiansk kentinden ulaşım aracı bulabileceğini  açıkladı.

Mariupol Kent Konseyi de  salı günü Berdiansk üzerinden Zaporijya kentine 4 bin 367 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

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