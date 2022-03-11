Ukrayna’daki kadın ve çocuklara ‘canlı kalkan’ uyarısı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 16’ncı gününde Rus birliklerin Ukraynalı sivilleri ‘canlı kalkan’ olarak kullanmaya başladığı öne sürüldü.

Rusya’nın sivilleri hedef alan bombardımanlarının ardından Kiev ve çevresindeki köylerden kaçan Ukraynalıların Rus birlikleri tarafından esir tutulduğu aktarıldı.

Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya’daki üçlü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’da hastanelerin ve doğumhanelerin hedef alındığı, çocukların hava saldırıları yüzünden hayatını kaybettiği haberlerine ilişkin olarak ‘Ukrayna’nın insanları canlı kalkan olarak kullandığı’ iddiasını dile getirmişti.

UKRAYNA’DAN KORKUNÇ İDDİALAR

Bugün ise Ukrayna tarafından benzer iddialar geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, iddialar üzerine Kiev çevresindeki halkla durumu görüştü.

33 yaşında bir iş insanı ile görüşen gazete, adamın, 12 gün boyunca eşi ve yaşları 7 ve 4 olan iki çocuğu ile birlikte evinin bodrum katında saklandığını ancak Belarus’tan ilerleyen Rus askerlerine yakalandıklarını aktardı.

Emekli bir muhasebeci olan 67 yaşındaki annesi Alla, “Gelin beni aradı ve rehin alındığını söyledi” dedi. Bodruma geldiklerini, Rusların, kendisine ve çocuklarına gitmelerini ama tüm erkeklerin kalmasını emrettiklerini söyledi.

ESİR ALINIYORLAR

Alla, ‘Yürüyemeyen tüm erkekler ve yaşlılar kalmak zorunda kaldı’ dedi. “Belki de onları bir zamanlar Almanların yaptığı gibi canlı kalkan olarak kullanıyorlar.” dedi.

Travma geçirmiş bir kadın Daily Mail’e oğlunun, Salı günü bombardımanın ardından başkentin kuzeyindeki Dymer köyünde diğer erkeklerle birlikte esir alındığını söyledi. “Her şeyi Ruslar aldı – tankları ve askerleri her yerdeydi. Umarım kaçabilir ama nereye kaçacak? Hepsi Ruslar tarafından alındı. Bu dehşetin sonu yok.’ dedi.

Rus birliklerin Kiev’e ilerleyişi sırasında en çok zarar gören bölgelerden biri Dymer oldu. Dymer ve çevresindeki köyler son günlerde şiddetli çatışmalara tanık oldu. Yerel bir yetkili, Rus birliklerinin eczanelere, dükkanlara ve evlere ateş açtığını söyledi.

‘YAŞLILAR, ÇOCUKLAR, KADINLAR FARK ETMİYOR’

Oğlunu korumak için tam adını vermek istemeyen Alla’nın iddialarının, Ukrayna’nın diğer bölgelerinden, özellikle de Kiev’i çevreleyen kritik savaş alanlarında Rus kontrolüne giren diğer bölgelerden gelen haberlerle örtüştüğü vurgulandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Mahkumları Serbest Bırakma Dairesi’nden Iryna Badanova, Zhytomyr bölgesinde bir kadının akrabalarına rehin alındığını söylediğini söyledi. Dymer yakınlarındaki Bucha’da iki düzine kişinin bir anaokulunda rehin tutulduğunu öne sürdü. Badanova’ Yaşlılar, çocuklar, kadınlar vardı. Herhangi bir talepte bulunulmadı, sadece “sizi canlı kalkan olarak kullanacağız” denildi’ dedi.

Badanova, ‘Bu insanlar doğrudan apartmanlardan alındı’ dedi. “Ardından Rusya’ya götürülebilmeleri için dairelere dönmelerine, kalın giysiler ve yiyecek almalarına izin verildi.” iddialarında bulundu.

‘SİVİLLERİ KULLANIYORLAR’

Şiddetli çatışmalara sahne olan Sumi Bölge İdaresi başkanı Dmitry Zhivitskyy de Rus ordusunun uçaksavar füze sistemleri ve tanklar da dahil olmak üzere askeri teçhizatı korumak için sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti.

Rehin alınan ve kaybolan insanların ailelerine yardım eden insan hakları grubu Blakytniy Ptakh’ın (Mavi Kuş) başkanı Hanna Mokrousova, onlarca yardım çağrısı aldıklarını söyledi. Mokrousova, “Aldığımız bilgilere göre siviller rehin alınıyor. Sayılarını bilmiyoruz ama bize her gün bildiriliyor” dedi.

Mokrousova, “Rusya her zaman çok sayıda sivili rehin aldı. Daha önce geçici olarak işgal edilen Donbas topraklarında esir askerleri takas etmek için yaptılar, böylece şimdi aynı taktikleri kullanabilirler.” dedi. Konuşmalarını, “Uzun yıllardır dünya genelinde savaşan Rusya’yı izliyoruz ve her zaman sivilleri kullanıyorlar. Onları canlı kalkan olarak kullanıyorlar ve sivil altyapıya saldırıyorlar. Bu yeni bir şey değil. Rusya askeri çatışmalarda böyle işliyor.” ifadeleriyle sürdürdü.