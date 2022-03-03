Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi bir haftayı geride bıraktı.
Herson kentinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini Ukrayna tarafı da doğruladı. Ülkeyi terk edenlerin sayısı 1 milyonu geçti.
Almanya'da Rus oligark Usmanov'un yatına el kondu
Rus oligark Alişer Usmanov'un 600 milyon dolar değerindeki yatına Almanya'da el kondu. Forbes'in haberine göre Dilbar adlı lüks yat, Hamburg Limanı'nda demirli bulunuyordu. Hamburg Limanı'nda zengin Rus iş insanlarına ait başka lüks yatların da bulunduğu belirtiliyor. Hamburg Eyaleti Ekonomi Bakanı Michael Westhagemann Hamburg Limanı'ndan Rusya'ya mal nakliyelerinin gümrükten özel izne tabi olduğunu açıkladı. Westhagemann "Bundan sonra limandan başka yatların dışarı çıkamayacağını varsayabilirsiniz" dedi.
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