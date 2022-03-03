  • BIST 2.023,51
  • Altın 876.726
  • Dolar 14.1309
  • Euro 15.6947
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti

» »
Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti. Ukrayna'nın birçok kentinde gece boyunca hava saldırıları sürdü. Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü.
Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi bir haftayı geride bıraktı.

Herson kentinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini Ukrayna tarafı da doğruladı. Ülkeyi terk edenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

Almanya'da Rus oligark Usmanov'un yatına el kondu

Rus oligark Alişer Usmanov'un 600 milyon dolar değerindeki yatına Almanya'da el kondu. Forbes'in haberine göre Dilbar adlı lüks yat, Hamburg Limanı'nda demirli bulunuyordu. Hamburg Limanı'nda zengin Rus iş insanlarına ait başka lüks yatların da bulunduğu belirtiliyor. Hamburg Eyaleti Ekonomi Bakanı Michael Westhagemann Hamburg Limanı'ndan Rusya'ya mal nakliyelerinin gümrükten özel izne tabi olduğunu açıkladı. Westhagemann "Bundan sonra limandan başka yatların dışarı çıkamayacağını varsayabilirsiniz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkardı02 Mart 2022 Çarşamba 16:35
  • Ukrayna-Rusya Müzakerelerinin 2. Turu Bu Akşam Yapılacak02 Mart 2022 Çarşamba 15:38
  • Rus enerji devleri için çalışan eski Almanya başbakanına istifa şoku02 Mart 2022 Çarşamba 15:01
  • Yeni Zelanda, Ukrayna’ya silah göndermeyi reddetti02 Mart 2022 Çarşamba 14:45
  • Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'dan Rus oyunculara 'sessiz kalmayın' çağrısı02 Mart 2022 Çarşamba 13:23
  • Rusya’da kriz büyüyor: Kaçmak isteyenler 26 bin TL’lik uçak biletini gözden çıkarmak zorunda…02 Mart 2022 Çarşamba 13:01
  • Fransa’nın cumhurbaşkanı adayından Türkiye karşıtı vaatler02 Mart 2022 Çarşamba 12:41
  • Rusya-Ukrayna savaşı… Rus paraşüt birliklerinin indiği Harkov, bombardıman altında02 Mart 2022 Çarşamba 12:33
  • Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrini ele geçirdiklerini açıkladı02 Mart 2022 Çarşamba 12:01
  • Zelenskiy’den açıklama: Bizi bombalarla ve füzelerle ele geçiremeyecekler02 Mart 2022 Çarşamba 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti