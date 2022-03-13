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Ukraynalı Mültecilere Barınma Sağlayan İngilizlere Aylık 6 bin 700 TL

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Ukraynalı Mültecilere Barınma Sağlayan İngilizlere Aylık 6 bin 700 TL
Ukraynalı Mültecilere Barınma Sağlayan İngilizlere Aylık 6 bin 700 TL

İngiltere, Rusya'nın işgalinden kaçan Ukraynalı mültecilerin barınma sorununu çözmek için yeni bir vize programı başlattı. Buna göre en az 6 ay boyunca Ukraynalı mülteciye barınma sağlayan İngiliz vatandaşlarına aylık 350 pound (6 bin 700 TL) ödeme yapılacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana özellikle çatışma alanlarında yaşayan siviller, ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Halen savaşın sürdüğü ülkede Rus kuşatması altında bulunan kentlerden açılan insani koridorlarla siviller tahliye edilmeye çalışılıyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre ülkeyi terk eden Ukraynalıların sayısı 3 milyona yaklaştı. Bu mültecilerden yarısından fazlası komşu Polonya'ya göç etmek zorunda kaldı. Avrupa ülkeleri Ukraynalı göçmenler için harekete geçerken İngiltere aylık maddi destekli kampanya başlattı.

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