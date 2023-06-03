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Ülke Geneli Trafik Denetimi

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Trafikte dün yapılan denetimlerde 5 sürücü tutuklandı, 52 araç trafikten men edildi.
Ülke Geneli Trafik Denetimi

Trafikte dün yapılan denetimlerde 5 sürücü tutuklandı, 52 araç da trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde, 2 bin 380 araç kontrol edildi, 376 araç sürücüsü rapor edildi.

Kontrollerde araçların 165’i belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 61’i seyir halinde cep telefonu kullanma, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma suçundan rapor edildi; 5 araç sürücüsü tutuklandı, 52 araç ise trafikten men edildi.

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