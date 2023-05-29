Ülke Geneli Trafikte Denetim!

28.05.2023 tarihinde, Lefkoşa’da, polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, diğer araçların yanı sıra yolcu taşıma “T” işletme izinli araçlar ve sürücülerinin belgeleri de kontrol edildi.
Denetimlerde toplam 264 araç sürücüsü kontrol edilirken;
- 6’sı yolcu taşıma “T” işletme izinsiz yolcu taşımak (korsan taksi),
- 7’si mesleki sürücü belgesi olmadan yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak,
- 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın yolcu taşıma “T” işletme izinli araç kullanmak olmak üzere,
toplam 15 minibüs/taksi sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış ve 15 aracın tümü trafikten men edilmiştir.
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