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SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Ülkeye patlayıcı madde getirdiler, 'yasak' olduğunu bilmediklerini söylediler

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Türkiye’den KKTC’ye patlayıcı madde getiren zanlılar mahkemede 'yasak' olduğunu bilmediklerini söyleyerek, kendilerini savundular.
Ülkeye patlayıcı madde getirdiler, 'yasak' olduğunu bilmediklerini söylediler

Lefkoşa’da meydana gelen 'Kanunsuz Patlayıcı Madde ve Ateşli Silah İthali", "Taşıma", "Tasarruf" ve "Kullanma" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hasan Demirkıran, Funda Alcan, Nimet Kuşan, Şahan Alcan, Mert Deniz Alcan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, 8 Mart 2023-24 Mart 2023 tarihleri 09.51-21.00 saatleri arasında Yenikent-Lefkoşa adresinde sakin zanlılar Hasan Demirkıran, Funda Alcan, Nimet Kuşan, Şahan Alcan, Mert Deniz Alcan Girne Turizm Limanından plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir TIR içerisinde yetkili makamlardan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın Türkiye’den KKTC’ye ithal ettikleri 5 kutu 16'lı, 1 kutu 15'li Venüs marka havai fişek, 10 adet 9 mm çapında kurusıkı fişek, 1 adet 4918-T Zoraki marka kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjörü Girne’den Lefkoşa’daki ikametgahlarına taşıyıp, tasarruf ederek, henüz daha sayısı tespit edilemeyen havai fişekleri ikametgahlarının arka bahçesinde patlatmak suretiyle kullandıklarını mahkemeye aktardı.

Mahan, konu havai fişekler ve kurusıkı fişekler ve tabanca ile şarjörü mahkeme emri gereği yapılan arama sonucu zanlıların ikametgahı içerisinde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü olarak tutuklandığını söyledi.

Polis olay yerinden alınan kamera görüntülerinin inceleneceği, zanlı Hasan Demirkıran’ın vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ayrıca söz konusu ital edilen patlayıcıların miktarının henüz netlik kazanmadığını belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Hasan Demirkıran depremzede olduklarını Türkiye’den buraya gelirken koliler arasında bunları getirdiğini yasak olduğunu bilmediğini, ayrıca söz konusu suçla diğer zanlıların bağlantısı olmadığını konu fişekleri kendisinin patlattığını ifade etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksaltı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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