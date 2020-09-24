  • BIST 1.103
  • Altın 458,355
  • Dolar 7,6870
  • Euro 8,9592
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

Uluslararası Uzay İstasyonu çarpışmadan manevrayla kurtuldu

»
Uluslararası Uzay İstasyonu, eski bir uydunun parçasına çarpmamak için kendisine demirlemiş bir kargo mekiğinin motorlarını kullanarak konumunu değiştirdi.
Uluslararası Uzay İstasyonu çarpışmadan manevrayla kurtuldu

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Dünya yörüngesinde eski bir uydudan kalan metal parçasına çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı.

“Space.com” internet sitesinde yer alan habere göre, ISS yer kontrolörleri, yaklaşan cisme çarpmamak için Zvezda hizmet modülüne demirlemiş Rus Progress kargo mekiğinin motorunu ateşleyerek istasyonu yaklaşık 1300 metre yukarı hareket ettirdi.

Bu sırada istasyonda görevli Rus kozmonotlar Anatoli Ivanişin ve Ivan Vagner ile Amerikalı astronot Chris Cassidy, çarpma olasılığına karşı istasyonu terk etmek üzere Soyuz personel mekiğinin demirlediği noktanın yakınında bekledi.

Ivanişin, Vagner ve Cassidy, tehlikenin geçmesinin ardından görev yerlerine döndü.

129 MİLYON UYDU PARÇASI VAR

İstasyonun bulunduğu yörüngede nesneler Dünya çevresinde saatte 28,2 kilometre hızla hareket ediyor. Bu hızda küçük bir metal parçasının dahi istasyona zarar verme ihtimali bulunuyor.

“Uzay çöpü” olarak adlandırılan parçalanmış uydulardan artakalan parçalar, yörüngedeki uzay faaliyetleri için ciddi risk oluşturuyor. Avrupa Uzay Ajansının (ESA) tahminlerine göre, Dünya yörüngesinde çapı 10 santimetreden geniş 129 milyon uydu parçası bulunuyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, astronot ve kozmonotlardan oluşan 3’erli ekipler halinde 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri gerçekleştiriliyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sony, PlayStation 5’in desteklemeyeceği oyunları açıkladı19 Eylül 2020 Cumartesi 16:10
  • Vodafone Reworld İçin Başvurular Başladı19 Eylül 2020 Cumartesi 15:50
  • WhatsApp'ta yeni dönem19 Eylül 2020 Cumartesi 15:10
  • Elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz! İşte basityöntem19 Eylül 2020 Cumartesi 14:30
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu, ‘Çocuklarımız tablet ve bilgisayarları daha ucuza satın alabilecek’16 Eylül 2020 Çarşamba 16:43
  • DETAY HABER PAKETİ:: Günün önemli haberleri artık ÜCRETSİZ olarak telefonunuzda! Kaynak: DETAY HABER PAKETİ:: Günün önemli haberleri artık ÜCRETSİZ olarak telefonunuzda!14 Eylül 2020 Pazartesi 12:18
  • "I Kiss You" cümlesiyle meşhur olan İnternet Mahir: En büyük hayalim Mahir Vakfı kurmak13 Eylül 2020 Pazar 12:59
  • Evlere Çin'den gelen gizemli paketlerin ardından Amazon ABD'de yabancı tohum satışını yasakladı06 Eylül 2020 Pazar 21:06
  • Elon Musk dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu01 Eylül 2020 Salı 14:55
  • Neuralink: Elon Musk beynine çip takılan domuzu tanıttı29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti