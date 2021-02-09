Umay:Sıfır olması bu yönetim vizyonu ile zaten imkansız...

Umay Construction Direktörü Hüseyin Umay sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı

Umay Construction Direktörü Hüseyin Umay sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Mağusa 4 vaka dense de, hepsi temas otelinden. Akdoğanlı ve asker temaslıları.

Lefke İslele temiz. Merkez de köyler de...

Lefkoşa ve Girne’den vaka gelmeye devam ediyor.

Birileri bedel öderken birileri de kapanma günlerini tatil zannediyor.

Sayın

Hüseyin Ekmekçi

nin yazısından birkaç cümle aldım...

Ben şahsen Magusa ve İskelenin tamamen Lefkoşa ve Girne'nin kısmen açılması görüşündeyim.

Biz bedel öderken birileri madem tatil yapar işimizin başına dönelim...

BENİM TUZUM KURU vallahi...Benim evim bahçeli, uğraşım çok sıkılmam isterseniz 12 ay kapatsanız aş'ım da var dert etmem.

ANCAK benim sorumlusu olduğum çalışanlarım ve iş ortaklarım var, ki bu sayı aileleri ile 200 leri geçer....

Ben onları düşünürüm yoksa kapatın anasını satayım...Benim inşaatlarım durduğu yerde zaten değer kazanır...Mağazalarda ki malı da depoya çekerim olur biter....

Ama olmaz işte Herkes kendinden sorumludur. Herkes kendini ailesini iş arkadaşlarını koruyacak be arkadaş.

Lütfen ile değil ama EŞŞEK gibi koruyacağız....

Biz açılalım kendini koruyamayan vebalini çekecek....

Peki siz Marketlerde bulaş gördünüz mü

Neden

Çünkü çok dikkatliyiz. MASKE siz giriş yapmayız...

Marketlere gösterdiğimiz hassasiyetimizi her yerde göstereceğiz...

Vakalar 700 kusur..Hergün ortalama 60 kişi olur, 30 kişi iyileşir..Hep artı 30 kusurlardasyız...

6 ay kapansak gene sıfırlanmaz..

O film bitti artık...

SIFIR olması bu yönetim vizyonu ile zaten imkansız...