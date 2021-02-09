  • BIST 1.538
  • Altın 418,878
  • Dolar 7,0805
  • Euro 8,5528
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Umay:Sıfır olması bu yönetim vizyonu ile zaten imkansız...

» »
Umay Construction Direktörü Hüseyin Umay sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Umay:Sıfır olması bu yönetim vizyonu ile zaten imkansız...

Umay Construction Direktörü Hüseyin Umay sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Mağusa 4 vaka dense de, hepsi temas otelinden. Akdoğanlı ve asker temaslıları.

Lefke İslele temiz. Merkez de köyler de...

Lefkoşa ve Girne’den vaka gelmeye devam ediyor.

Birileri bedel öderken birileri de kapanma günlerini tatil zannediyor.

Sayın

Hüseyin Ekmekçi

nin yazısından birkaç cümle aldım...

Ben şahsen Magusa ve İskelenin tamamen Lefkoşa ve Girne'nin kısmen açılması görüşündeyim.

Biz bedel öderken birileri madem tatil yapar işimizin başına dönelim...

BENİM TUZUM KURU vallahi...Benim evim bahçeli, uğraşım çok sıkılmam isterseniz 12 ay kapatsanız aş'ım da var dert etmem.

ANCAK benim sorumlusu olduğum çalışanlarım ve iş ortaklarım var, ki bu sayı aileleri ile 200 leri geçer....

Ben onları düşünürüm yoksa kapatın anasını satayım...Benim inşaatlarım durduğu yerde zaten değer kazanır...Mağazalarda ki malı da depoya çekerim olur biter....

Ama olmaz işte Herkes kendinden sorumludur. Herkes kendini ailesini iş arkadaşlarını koruyacak be arkadaş.

Lütfen ile değil ama EŞŞEK gibi koruyacağız....

Biz açılalım kendini koruyamayan vebalini çekecek....

Peki siz Marketlerde bulaş gördünüz mü

Neden

Çünkü çok dikkatliyiz. MASKE siz giriş yapmayız...

Marketlere gösterdiğimiz hassasiyetimizi her yerde göstereceğiz...

Vakalar 700 kusur..Hergün ortalama 60 kişi olur, 30 kişi iyileşir..Hep artı 30 kusurlardasyız...

6 ay kapansak gene sıfırlanmaz..

O film bitti artık...

SIFIR olması bu yönetim vizyonu ile zaten imkansız...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar09 Şubat 2021 Salı 08:02
  • Dikkat Firari Şahıs Aranıyor !08 Şubat 2021 Pazartesi 22:18
  • Lapta Belediye Başkanı Aktuğ :Mobil test uygulamasına başlanacak08 Şubat 2021 Pazartesi 21:46
  • Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden bir mahkum firar etti.08 Şubat 2021 Pazartesi 21:41
  • 4058 test, 65 yeni vaka!08 Şubat 2021 Pazartesi 20:09
  • Erhürman: "Anastasiadis'e 'çözümü isteyen taraf' pozisyonunu altın tepside sunma çabasındayız"08 Şubat 2021 Pazartesi 20:07
  • Miçotakis: Tek çözüm iki toplumlu iki kesimli federasyon08 Şubat 2021 Pazartesi 20:04
  • Manavoğlu:Sağlık Bakanıyla kavga edeceklerine koordine olsalardı bunu yaşamazdık08 Şubat 2021 Pazartesi 19:26
  • Sibel Siber:Sanırım hiçbir yerde bu yükseklikte değil.08 Şubat 2021 Pazartesi 19:10
  • Tüketiciler Derneği Başkanı Işık, halka kurallara uyma çağrısı yaptı08 Şubat 2021 Pazartesi 19:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti