Umut Öksüz: Eczacının yeri kodes değildir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Meclis önüne çıkarak eczacılarla görüştü.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz burada yaptığı açıklamada, eczacıların yaşam haklarının ellerinden alındığını belirterek, "düşünün bir soruşturma oluyor, meslektaşlarımız içeri girip çıkıyor, tüm banka hesapları blokeli. Köylerdeki eczanelerin reçete yazan bilgisayar ekranları kapalı. Bugün köylerde yaşayan vatandaşlar, sosyal sigorta reçetesine erişse bile gidip işlem yapacak eczane bulamıyor. Keşke zamanında SSK'nin kendi hazırladığı sözleşme gereğine uyulsaydı. Bu yapılsaydı bunlar olmazdı. Eczacının yeri kodes değildir. Biz artık eczanelerimize huzurla gitmek isteriz" diye konuştu.

İşlerini aklı selim bir şekilde yapamadıklarını dile getiren Öksüz, taleplerinin soruşturmanın en hızlı şekilde tamamlanması olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu: Sosyal sigortalarda bir sorumsuzluk varsa gereken yapılacaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, süreçle ilgili son bilgileri paylaştı, şunları söyledi:

"Sahte reçete soruşturmasından önce bakanlığımızda ilgili birliklerle toplantılar yapıldı. Bu süreç içerisinde elimizdeki tüm bilgi ve verileri tüm birliklerle paylaştık, gizli bir şey yapmadık. Soruşturma başladığında eczacıların Sosyal sigortalardan talepleri oldu, güvenilirlik istediler, sosyal sigortalar tarafından kabul edildi, sözleşmeler düzenlendi. Sonraki süreçte bu bağ koptu. Biz Eczacılar Birliği ile istedikleri gibi çalışmalarımıza başladık. Bizler soruşturmaya müdahil taraf olarak hiçbir kesime yaptırım yetkimiz yoktur. Sosyal Sigortaların denetlenmesiyle iglili suçu olan varsa çeksin dedim, hala aynı noktadayım. Polis şu an gerekli çalışmaları yapmaktadır. Eğer içerde de bir sorumsuzluk varsa gereken yapılacaktır. Son 3 aydır paydaşların attıkları adımları takdirle karşılıyorum. Bir hafta içerisinde halkımızın ilaca rahat ulaşımını sağlayacak sistem de hayata geçecektir."

Dinçyürek: Sonuna kadar hekimimize de doktorumuza da sahip çıkacağız

Sağlık Bakanı Hakan Dİnçyürek'de, hekimlerin de eczacıların da sağlık sisteminin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "benim eczacı, hekim arkadaşım müteberdir. Bu meslek insan hayatını kurtaran onurlu bir meslektir. Sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.

Süreci üzüntü ile karşıladıklarını belirten Dinçyürek, bu yaşananların bir daha yaşanmaması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.