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Ünal Üstel: Her gün 1 bakan ile uzman ve gönüllü ekipler Adıyaman'a gidecek

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Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman'da enkaz altında bulunan öğrenciler için her gün bir bakanın ve uzman ile gönüllü ekiplerin bölgeye gönderileceğini duyurdu
Ünal Üstel: Her gün 1 bakan ile uzman ve gönüllü ekipler Adıyaman'a gidecek

 Üstel ayrıca, Türkiye’de deprem felaketinde evleri zarar gören ve barınma sorunu yaşayan kişileri Kuzey Kıbrıs’ta misafir etmek için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiğini de kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ülkede seferberlik ilan edildiğini kaydeden Üstel, Bakanlar Kurulu’nun her gün saat 10.00’da toplanacağını belirtti.

 Adıyaman’da enkaz altında kalan çocukları kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü ifade eden Üstel, her gün bir bakanın Adıyaman’a gideceğini ve oradaki bakan ile yer değiştireceğini anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un bugün üst düzey bürokratlarla Adıyaman’a gideceğini, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ise yanındaki ekiple ülkeye döneceğini ifade eden Üstel, AFAD’a takviye insan da göndereceklerini kaydetti.

Eğitimli, uzman ve gönüllü kişilerin Adıyaman’a gönderileceğini ifade eden Üstel, uçuş kolaylığı için Ercan Havalimanı’nın ise Türkiye’nin iç hatları olarak kabul edildiğini söyledi.

Acil Durum Komitesi Başkanlığı’nda Lefkoşa Kapalı Spor Salonu’nun merkez seçildiğini de ifade eden Üstel, yardım bölgelerine yiyecek ve kıyafet ulaştırmak isteyen vatandaşların Lefkoşa Kapalı Spor Salonu’na gidebileceğini belirtti.

Üstel, depremzadelere maddi yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların da Kooperatif Merkez Bankası’nda açılacak hesapla yardım yapabileceğini söyledi.

Başbakan Üstel son olarak Türkiye’de deprem felaketinde evleri zarar gören ve barınma sorunu yaşayan kişileri Kuzey Kıbrıs’ta misafir etmek için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiğini de duyurdu.

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