Üniversite öğrencisi Güleda'nın katili müebbet hapis cezasına çarptırıldı!

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Pehlivan savunmasında "Boğazını sıktığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum" derken, avukatı ise müvekkilinin adil yargılanma hakkının elinden alındığını öne sürdü.
Geçtiğimiz yıl eski kız arkadaşı Güleda'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Salonda genç kızın babası Mustafa Cankel ve taraf avukatları hazır bulundu.
Pehlivan, savunmasında cinayeti tasarlamadığını öne sürerek, "Boğazını sıktığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Acılı alesinden özür diliyorum" dedi.
Sanığın avukatı da sosyal medya ve basının davada hükmü verdiğini belirterek, "Müvekkilimin adil yargılanma hakkı elinden alındı. ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, Pehlivan'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Isparta Fatih mahallesinde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Katil zanlısı Pehlivan hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
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