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Uruguay'ın efsane başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti

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Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica, Montevideo'daki çiftlik evinde 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Uruguay'ın efsane başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti

Uzun süredir yemek borusu kanseriyle mücadele eden Mujica, hastalığın karaciğerine yayılmasının ardından tedaviyi reddetmişti. Mujica, son günlerini eşi Luca Topolansky ile birlikte doğayla iç içe geçirmeyi tercih etmişti.

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti. 2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapan ve mütevazı yaşam tarzı ile efsane haline gelen lider, uzun süredir mücadele ettiği yemek borusu kanserine yenik düştü.

Hastalığın karaciğerine yayılmasının ardından tedaviyi reddederek son günlerini eşi Luca Topolansky ile birlikte doğayla iç içe geçirmeyi tercih eden Mujica’nın, Montevideo'daki çiftlik evinde öldüğü bildirildi.

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi "Pepe" lakabıyla anılan eski liderin ölüm haberini doğrulayarak, "Eski Devlet Başkanımız Pepe Mujica'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Devlet başkanı, aktivist, lider ve önder. Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar. Bize verdiğin her şey ve halkınıza olan derin sevgin için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

ŞİLİ VE VENEZUELA, ESKİ URUGUAY DEVLET BAŞKANI MUJİCA İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, vefat eden eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica için taziye mesajı yayınladı.

Şili Devlet Başkanı Boric, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Mujica'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Mujica'nın insanlığa umut verdiğini vurgulayan Boric, "Sevgili Pepe, eğer bize bir miras bıraktıysan o da bir şeyleri daha iyi yapmanın mümkün olduğuna dair sönmeyen bir umut. Senin deyiminle 'adım adım ilerleyerek yoldan çıkmamak'. Kalplerimiz attığı ve dünyada adaletsizlik olduğu sürece mücadeleye devam etmeye değeceğine dair inkar edilemez bir inançtı." ifadelerini kullandı.

Boric, Mujica'nın Latin Amerika için önemine dikkati çekerek, mesajında şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak aramızdan ayrılıyorsun ama sonsuza dek bizimle kalacaksın. Şubat ayında çiftliğine diktiğimiz zeytin ağacının yeşereceğine söz veriyorum. Amerika'nın bir başka devi Lucia'ya, çok sevdiğin Uruguay halkına ve seni kendine mal eden tüm dünyaya kocaman bir kucak. Hayatın ve öğretilerin için teşekkür ederim. Seni unutmak mümkün olmayacak." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Telegram hesabından yayınladığı mesajda, Mujica'nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Mujica'yı "mütevazı bir adam ve yorulmak bilmeyen bir sosyal savaşçı" olarak tanımlayan Maduro, "Mujica'nın hayatı, mücadeleyle geçti. Tüm zorluklara metanet ve vakarla göğüs gerdi. Onu saygı ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

JOSE MUJİCA KİMDİR?

20 Mayıs 1935’te Uruguay’ın başkenti Montevideo’da doğdu. Gençliğinde tarımla uğraşan Mujica, 1960’lı yıllarda ülkenin sosyal adaletsizliklerine karşı silahlı mücadeleye girişen sol görüşlü Tupamaros gerilla hareketine katıldı. Bu dönemde birçok kez tutuklandı ve yaklaşık 14 yılını cezaevinde geçirdi.

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