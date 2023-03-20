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Üstel: Biz işimize bakıyoruz

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Üstel: Biz işimize bakıyoruz
Üstel: Biz işimize bakıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Gazetesi’ne verdiği özel röportajda kabine değişimine yönelik ortaya atılan iddiaları cevapladı.

“Başbakanlar hep kabine değişikliği kartını ellerinde tutarlar. Son zamanlarda kabine değişikliği olacağı fısıltıları doruğa çıktı. Ne diyeceksiniz?” sorusuna Üstel şu yanıtı verdi:

“Her hükümet sonrası ‘Acaba kabine ne zaman değişecek?’ dedikoduları da hemen başlar. Beni tanıyanlar bilir. Çok konuşmayı sevmem. Hele kabine konularında konuşmayı hiç sevmem. Kendi adını taşıyan kabinde değişiklik yapmak bir başbakana anayasal hakkıdır. Bu hakkımı ihtiyaç duyulması halinde kullanırım. UBP içerisinde bakanlık yapabilecek kapasitede 23 milletvekili arkadaşımız var. Şimdi biz işimize bakıyoruz. Ülkenin aşması gereken sorunlar ve sıkıntılar var ve buna odaklanmalıyız.”

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