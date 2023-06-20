Üstel: Cevdet Yılmaz dövizdeki kayıpların telafi edileceğini söyledi

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs TV ekranlarında yayınlanan ve Haluk Yerli’nin hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Sabah’ adlı programa katıldı.

Üstel, ilk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Yılmaz’ın KKTC ziyaretini değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapmasının buraya verilen önemi gösterdiğini belirten Üstel, Anavatan Türkiye’nin ilk iş olarak Ercan Havaalanını bitirmek ve ardından da enerji sorunu çözme konusunda bir vizyon ortaya koyulduğunu belirtti. İki dev proje için nokta kondu







Üstel sözlerine şöyle devam etti:

“İki tane dev projeyi gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ersin Tatar ile birlikte sohbet ettik. Ortaya koyduğumuz hiçbir projeye yok demedi Sayın Erdoğan. Ercan’ı 20 Temmuz’da açacağını söyledi. 24 saat çalışılıyor orada. Enerjide 2012’den beri sürüncemede olan enterkonnekte bağlantı konusunda noktayı koydu.”

Protokolde öncelikli konular öne çekildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretine değinen Üstel, “Yılmaz’dan önce görevde olan Fuat Oktay’a çok teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimidir. Kalığımız yerden devam ediyoruz. Halkımızın yaşam standardını yukarı çekmek için ne gerekirse yapacağız. İlk iş olarak imzalanan mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolünde acil olan konuları ön plana aldık. Bugüne kadar imzalanmayan tarihi bir protokole imza attık” dedi.

Dövizdeki kayıp telefi edilecek

Dövizin TL karşısındaki geldiği noktanın yarattığı sıkıntının da gündeme geldiğini ifade eden Ünal Üstel, “Dövizde kayıp var dedik, Sayın Yılmaz “sıkıntı değil, ne kayıp varsa hallederiz” dedi. Bunu geçmişte de yaptılar. Faiz Sucuoğlu’nun döneminde de imzalanan ile verilen arasında fark oldu. Türkiye her zaman bu konuda yanımızdadır” ifadelerine yer verdi.

Kablo ile ülkenin önü açılacak

Başbakan Üstel, istikrarla gelen işlere dikkat çekti, artık gazetelerin elektrik kesintisinden bahsetmediğine dikkat çekti. Üstel, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda Kıb-Tek depolarında 2 aylık yakıtımız var. Bunu şimdi gazeteler yazmaz. Ama o zaman panik havası vardı. Elektriğin büyük bir kısmını da AKSA’dan alıyoruz. Kurum para ödeyemiyor, yakıtın navlununu Türkiye ödüyor, bozulan makineleri Türkiye onarıyor.. Bunlar hep Anavatan Türkiye sayesinde. Türkiye’den gelecek kablo ile de noktayı koyacağız. Ülkenin önü açılacak. Bunun heyecanını ben Cevdet Bey’de gördüm. Bütün bunlar KKTC için. Halkımızın mutlu olması için, ülkemizin ayağa kalkması içindir. Çok güzel işlere imza atacağız.”