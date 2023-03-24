  • BIST 5.018,17
  • Altın 1220.638
  • Dolar 19.0649
  • Euro 20.5272
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİran'ın Türkiye sınırında deprem

Üstel: Maaşlardan yapılan kesinti eğitime ve sağlığa harcanacak

» »
Başbakan Ünal Üstel, maaşlardan yapılan olan “deprem kesintisi”nin eğitim ve sağlık alanında harcanacağını vurguladı.
Üstel: Maaşlardan yapılan kesinti eğitime ve sağlığa harcanacak

Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, tadilatı sona eren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi (KVC)-Genel Yoğun Bakım Ünitesini ziyaret etti.

Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa’ya inşa edilecek 500 yataklı hastanenin son Ankara ziyaretinde ele alındığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süratle ihaleye çıkılması için gerekli talimatı verdiğini kaydederek, “Nisan ayında mali iş birliği protokolü imzalayacağız, o zamana kadar da hastanenin ihalesi gerçekleşmiş olacak” dedi.

Başbakan Üstel, önümüzdeki günlerde hastanenin temelinin ne zaman atılacağıyla ilgili müjdeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Basına açıklamalarda bulunan Üstel, Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılana kadar hastanelerin ve sağlık ocaklarında yenilenmelerin süreceğini söyledi.

Üstel, deprem için mali kaynak oluşturulmasına yönelik hazırlanan yasa tasarıyla ilgili de konuşarak, tasarının önümüzdeki hafta Cumhuriyet Meclisi’nden geçirileceğini kaydetti.

Üç bacağı olan yasa kapsamında maaşlardan kesinti yapılacağını, 2023 Mali Yılı Bütçesi’nde kısıtlamalara gidileceğini ve ek vergilerle kaynak yaratılacağını belirten Üstel, “Maaşlardan yapılacak kesintiler eğitim ve sağlığa harcanacak. Bu paralar başka bir yere gitmeyecek” dedi.

Maaşından kesinti yapılmasını istemeyenlerin Maliye Bakanlığı’na dilekçe verebileceğini de anımsatan Üstel, belli bir rakamın altında maaş alanlardan da kesinti yapılmayacağını söyledi.

Üstel, yaratılacak mali kaynağın sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan, siyasi partilerden temsilcilerin de yer alacağı bir İzleme Komitesi’nde denetleneceğini söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKP: Taşyapı’ya verilen inşaat izni neden iptal edilmedi?24 Mart 2023 Cuma 15:38
  • Siddiq: Bugünkü görüşmelerden olasılıklar olabileceği konusunda cesaretlendim24 Mart 2023 Cuma 15:30
  • Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim ve Bilgisayar Mühendisleri Odası arasında iş birliği protokolü24 Mart 2023 Cuma 15:23
  • İtfaiye Müdürlüğü’nde eğitim alan çocuklara “Ateş Avcısı” sertifikası verildi24 Mart 2023 Cuma 15:18
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Siddiq’i kabul etti24 Mart 2023 Cuma 15:08
  • İrsen Küçük Ortaokulu “İyilik Kulübü” öğrencilerinden 10 bin TL bağış24 Mart 2023 Cuma 14:53
  • Töre, Örek’i 24’üncü ölüm yıl dönümünde andı24 Mart 2023 Cuma 13:58
  • AB Hristodulidis'e BM'yi adres gösterdi24 Mart 2023 Cuma 12:24
  • Arıklı: Aynı Acılar Bir Daha Yaşanmasın Diye Tedbirleri Zamanında Almak Önemli24 Mart 2023 Cuma 12:06
  • Güzelyurt-Lefke Anayolu'nda kaza: Yaya tutuklandı24 Mart 2023 Cuma 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti