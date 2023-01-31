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Üstel, TRT televizyonunun yayın hayatına başlamasının 55’inci yıldönümü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı

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Üstel, TRT televizyonunun yayın hayatına başlamasının 55’inci yıldönümü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı
Üstel, TRT televizyonunun yayın hayatına başlamasının 55’inci yıldönümü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, TRT televizyonunun yayın hayatına başlamasının 55’inci yıldönümü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Başbakan Üstel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “31 Ocak 1968 tarihinde ilk TV yayın hayatına başlayan, Türk televizyon kuruluşlarına örnek olan TRT ‘nin 55’inci yayın hayatına başlama yılını kutlar, bugünlere gelmesine emek veren herkesi tebrik eder, yayın hayatında başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

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