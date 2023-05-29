Üstel: Ülkedeki eğitim istenen noktaya gelene kadar gereken neyse onu yapacağız

Başbakan Ünal Üstel, Öğretmen (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili düzenlemelerin gençlerin önünü açacağını dile getirerek, “Ülkedeki eğitim istenen noktaya gelene kadar gereken neyse onu yapacağız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Meclis'te Öğretmen (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili konuştu.

Daha ileriyi gören bir öğretim gerektiğini ifade eden Üstel, ilgili bakan ile yaptığı istişareden sonra yasa ile ilgili görüşlerin belli bir noktaya gelmesi halinde yasayı geçirebileceklerini çünkü bu düzenlemelerin ülkenin gençlerinin önünü açmak için yapıldığını ifade etti.

Üstel, “Eğer ki bir noktaya gelinmişse, ben de Milletvekili grubumda bu yasanın geçmesine onay verdiysem, bütün diyaloglara rağmen engellemeler olursa, biz bu yasayı geçiririz” şeklinde konuştu.

Belediyeler Reformu'nda da istişareyi önce denediklerini daha sonra ise geçirdiklerini dile getiren Üstel, “Tüm belediyeler daha öncesinde mali sıkıntı içerisindeydi, muhalefetteki bazı belediye başkanları bize teşekkür ediyor” dedi.

"ÜLKEDEKİ EĞİTİM İSTENEN NOKTAYA GELENE KADAR, GEREKEN NEYSE ONU YAPACAĞIZ”

Ayrıca ülkeyi yavaş yavaş tam gün eğitime geçireceklerinin de altını çizen Üstel, "Bir şey varsa konuşalım yangından mal kaçırmıyoruz” ifadelerini kullanarak, ülkedeki eğitimin istenen noktaya gelmesi için hükümet olarak gereken neyse yapacaklarını kaydetti.