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Uyanmayı başaramayan Hindistan'ın Ay aracı için umutlar tükeniyor

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Hintli bilim insanları, dondurucu Ay gecesi koşullarında hayatta kalabilmek için kapanma moduna giren uzay aracıyla iletişim kuramıyor. Hindistan'ın aya iniş aracının "yeniden uyanması" yönündeki umutlar giderek azalıyor.
Uyanmayı başaramayan Hindistan'ın Ay aracı için umutlar tükeniyor

Hindistan'ın Chandrayaan-3 misyonu, 40 günlük yıldızlararası yolculuğun ardından Ağustos ayında Ay'ın Güney Kutbuna tarihi bir iniş gerçekleştirdi.

Gezici, Ay yüzeyinden veri toplamak için bir haftadan fazla zaman harcadı.

2 Eylül'de, Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgini, Ay'da eksi 250 santigrat dereceye düşen sıcaklıkların ardından korunmak için uyku moduna geçti.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'ndeki (ISRO) bilim insanları, uzay aracının aşırı koşullara dayanabileceğinden ve 22 Eylül civarında yeniden uyanacağından, tekrar güneş ışığına maruz kalacağından ve güneş panellerinin pillerini yeniden şarj edebileceğinden emin olduklarını söylediler.

Ancak ISRO bilim insanları o günden bu yana robotlarla temas kuramadı ve robotların yeniden canlanmasına dair "umutların azaldığını" söyledi.

Bilim insanlarına göre cihazların donma sıcaklıklarına dayanma şansı yüzde 50 civarında.

ISRO, Cuma günü X üzerinden "Vikram iniş aracı ve Pragyaan gezici ile iletişim kurma çabaları devam edecek" dedi, ancak o zamandan bu yana resmi bir açıklama yapılmadı.

ISRO, bir sonraki ay gün batımının planlandığı 30 Eylül tarihine kadar uzay aracıyla temas kurma çabalarına devam edeceklerini söyledi.

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