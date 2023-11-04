Uykusunu alamayan yetişkinler akıl sağlıklarından endişeli

Uyku ve meditasyon uygulaması Calm’un hazırladığı yeni bir rapor, insanların ideal sürede veya kalitede dinlenememesinin bazı nedenlerini ortaya koyuyor.

Fox News’ün aktardığına göre araştırmacılar ABD ve Britanya’dan 10’ar şehirden 18 ila 65 yaş arasındaki 9 bin 500 kişiyle uyku alışkanlıkları ve karşılaştıkları zorluklar hakkında sorular sordu.

Genel olarak, yetişkinlerin yüzde 91’i ‘dinlenmediklerini’ veya en azından bazı zamanlarda ‘yorgun hissettiklerini’ söyledi.

Raporda ortaya çıkan bulgular şöyle sıralandı:

1. Uyku ve akıl sağlığı ‘ayrılmaz bir şekilde bağlantılı’

Ankete katılanların yüzde 78’i uyku eksikliğinin akıl sağlıklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Her üç yetişkinden ikisinden fazlası daha iyi bir ruh sağlığı için gerekli uyku süresinin yedi saat olduğunu belirtirken, sadece üç kişiden biri bu süreyi uyuyabildiğini söyledi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 75’i daha iyi uyumak için yeni taktikler denemeye açık.

Katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 42) ilaç, marihuana veya içki içmeden uyuyamadıklarını söyledi.

2. Z ve Y kuşakları uykuya dalmakta güçlük çekiyor

Rapora göre 40 yaşın altındaki kişiler çeşitli nedenlerle uykuyla ilgili sorunları var.

Y kuşağı arasında her dört kişiden biri kafein tüketiminin uykuyu bozduğunu belirtiyor.

Araştırmaya göre teknoloji, z kuşağının uyumasını y kuşağından yüzde 26 daha fazla etkiliyor.

Ancak rapora göre her iki kuşak da gece boyunca uyku sürekliliğinde aynı miktarda sorun yaşıyor.

3. İnsanlar kendilerine tanıdık gelen şeyler hakkında rüya görüyor

Ankete katılanlar, uykuya daldıklarında günlük faaliyetleriyle ilgili rüya görme eğiliminde olduklarını söyledi.

Yetişkinlerin yüzde 30’undan fazlası kendilerine tanıdık gelen kişi ve yerlerin yanı sıra ‘romantik veya özel olaylar’ hakkında rüya gördüklerini söyledi.

Ankete katılanların yüzde yetmiş dördü kabuslarındaki kişileri tanıdıklarını söyledi.

Ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 10’u kabuslarında öldüklerini görüyor.

Y kuşağıyla karşılaştırıldığında, z kuşağındakilerin ölmeyi (yüzde 57), bir video oyununun parçası olmayı (yüzde 76) ve sosyal medyada etkileşimde bulunmayı (yüzde 30) rüyalarında görme olasılığı daha yüksek.

4. Para, para, para…

Araştırmaya göre parayla ilgili stres hem ABD’de hem de Britanya’da insanların uyku sorunu çekmesinin en yaygın nedeni.

Calm’ın raporuna göre finansal kaygılar, çocuklarla ya da dünyanın durumuyla ilgili kaygıların üç katı, ilişkilerle ilgili kaygıların ise iki katı kadar uyku sorununa yol açıyor.

5. Eşler ve evcil hayvanlar

Katılımcılar, yatakların insanlar ve hayvanlar tarafından paylaşılmasının uyku güçlüklerine neden olabileceğini söyledi.

Yetişkinlerin yüzde 39’u tek başlarına bir partnerle uyuduklarından daha iyi uyuduklarını söylüyor.

Bunun yarısından fazlası (yüzde 56) partnerlerine uyum sağlamak için uyku rutinlerini değiştirmiş.

Horlama, kavga etmek ve ‘rahatsız edici uyku alışkanlıkları’ partnerlerin ayrı odalarda uyumasının en büyük sebepleri. Yetişkinlerin yüzde 46’sı kendi yataklarında olmadıklarında uyumakta zorluk çektiklerini söylüyor.

Her üç yetişkinden biri uykularını bozdukları için hayvanları suçluyor.