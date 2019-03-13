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Uykusuz'dan 'ezanı protesto' kapağı

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Erdoğan, "Ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler" demişti
Uykusuz'dan 'ezanı protesto' kapağı

Uykusuz,Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "CHP ve HDP’nin öncülüğünde bir grup güya kadınlar için Taksim'de bir araya geldi, ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler" sözleri sonrası başlayan tartışmayı bu haftaki kapağına taşıdı. Uykusuz, Feminist Gece Yürüyüşü'nde yürüyen kadınların attıkları sloganlara eşlik eden ıslık seslerinin 'ezanı protesto' olarak yansımasını eleştirdi.

Polis, İstanbul'da 2003 yılından beri her sene düzenlenen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etmişti. Saat 19.30’daki başlama saati öncesinde İstiklal Caddesi'ni hem Taksim Meydanı hem Tünel tarafından geçişi kapatan polis, yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadını biber gazı ve plastik mermi kullanarak ara sokaklara ve paralel caddelere dağıtmıştı. Eylemde bulunan kadınlar, polisin sert müdahalesi sırasında izdiham yaşandığını, ezan sesinin duyulmadığını belirtmişti. Kadınlar, ıslıkların ezana değil barikata, kadınların yürüyüşlerini engelleyenlere olduğunu ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yerel seçim öncesi yaptığı mitingte, "Ezanı protesto ettiler" diye lanse ettiği olayı karikatür dergisi Uykusuz kapağında şöyle gördü:

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Ne olmuştu?

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde polis, İstanbul'da 2003 yılından beri her sene düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'ne biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etmişti. Saat 19.30’daki başlama saati öncesinde İstiklal Caddesi'ni hem Taksim Meydanı hem Tünel tarafından geçişi kapatan polis, yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadını biber gazı ve plastik mermi kullanarak ara sokaklara ve paralel caddelere dağıtmıştı.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan ise Twitter’da ‘8 Mart’a katılan kadınların ezanı protesto ettiği’ iddiasını gündeme getirmişti. Doğan’ın iddiası, pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da tekrarlanmıştı. Erdoğan da konu hakkında “CHP ve HDP’nin öncülüğünde bir grup güya kadınlar için Taksim'de bir araya geldi, ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler. Bunlar hiç İstiklal Marşı okumamışlardır. Ezana sahip çıkmayanlar, düşman kapımıza dayandığında onları alkışlar” demişti.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından pazar gecesi İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen bir grup, eğlence mekanlarıyla ünlü Mis Sokak'tan “Ezana uzanan eller kırılsın” sloganlarıyla geçerek Tarlabaşı Bulvarı'na çıktı. Daha sonra HDP Beyoğlu İlçe Binası'na yönelen grubun önünü polis kesti. 

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