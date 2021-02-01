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Uyuşturucu ile KKTC'ye girerken yakalandı!

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H.U.(E-19), birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek İngiliz Üstler Bölgesinden KKTC’ye giriş yaptığı sırada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklanmıştır.
Uyuşturucu ile KKTC'ye girerken yakalandı!

         31.01.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Beyarmudu’nda, H.U.(E-19), birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek İngiliz Üstler Bölgesinden KKTC’ye giriş yaptığı sırada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklanmıştır.

          Bahse konu şahısın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 80 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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