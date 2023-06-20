Uyuşturucu madde yetiştirdiği ve kullandığı tespit edilen zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Yeşilırmak’ta evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen zanlı Sami Fehim Fehim hükümsüz tutuklu kalmak üzere 2 ay süreyle cezaevine gönderilirken, uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Ahmed Merghani Sayed Ali ise 8 bin TL nakdi teminat yatırması

Lefkoşa’da uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutukanan zanlılar Sami Fehim Fehim ve Ahmed Merghani Sayed Ali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ertu Akşahoğlu, olguları aktardı. Polis, 8 Haziran 2023 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Marmara Sokak Gönyeli’de şüpheli olarak görülüp durdurulmak istenen SZ 470 plakalı mavi renk Mazda araç içerisinde bulunan ve polis aracını görmeleri üzerine bahse konu araçtan inerek kaçmaya başlayan ve yaklaşık 500 metre sonra makul kuvvet kullanılarak yakalanan Sami Fehim Fehim (E-31) ve Ahmed Merghani Sayed Ali’nin (E-24) tasarruflarında kaçmaya çalışırken attıkları görülen yerlerde yapılan kontrol neticesinde Sami Fehim Fehim'in attığı tespit edilen poşette 6 adet ayrı ayrı foil kağıdı içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile zanlı Ahmed Merghani Sayed Ali’nin attığı tespit edilen bir adet foil kağıdı içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alınıp her iki zanlının da tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlı Sami Fehim Fehim’in Yeşilırmak – Lefke’de bulunan ikametgahı ve çevresinde 23.00-23.55 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ikametgahının yaklaşık 100 metre ilerisinde boyları 1 metre ile 1.5 metre arasında olan özel yapılmış sera içerisinde siyah renk plastik saksılarda yetiştirilmiş 1 kilo 339 gram ağırlığında 13 kök hint keneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitkiler ile 1 adet vantilatör ve 1 adet yaklaşık 100 metrelik uzatma kablosu bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, Ahmed Merghani Sayed Ali’nin Sami Fehim Fehim’den 500 TL karşılığında uyuşturucu aldığı yönünde ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, Sami Fehim Fehim’in 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, Ahmed Merghani Sayed Ali’nin ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması, 8 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.