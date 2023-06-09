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Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı

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Lefkoşa’da uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.F.F ve A.M.S.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları  aktardı.

Polis, 08.06.2023 tarihinde saat 19:15 raddelerinde Marmara Sokak Gönyeli’de şüpheli olarak görülüp durdurulmak istenen Mazda araç içerisinde bulunan ve Polis aracını görmeleri üzerine bahse konu araçtan inerek kaçmaya başlayan ve yaklaşık 500 metre sonra makul kuvvet kullanılarak yakalanan zanlı 1  (E-31) ve Zanlı 2 'nin (E-24) tasarruflarında kaçmaya çalışırken attıkları görülen yerlerde yapılan kontrol neticesinde Sanık 1'in attığı tespit edilen poşette 6 adet ayrı ayrı foil kağıdı içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile zanlı 2'nin attığı tespit edilen bir adet foil kağıdı içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alınıp her iki zanlının da tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlı  1'in Yeşilırmak – Lefke’de bulunan ikametgahı ve çevresinde 23.00-23.55 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ikametgahının yaklaşık 100 metre ilerisinde boyları 1 metre ile 1.5 metre arasında olan özel yapılmış sera içerisinde siyah renk plastik saksılarda yetiştirilmiş 13 kök Hint keneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitkiler ile 1 adet vantilatör ve 1 adet yaklaşık 100 metrelik uzatma kablosu bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı 2’nin zanl1 1’den 500 TL karşılığında uyuşturucu aldığı yönünde ifade verdiğini belirtti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
 

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