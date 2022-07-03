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‘Uzayda astronotların kemiklerine neler oluyor’ araştırması: Mars görevi için endişe verici

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Uzaydaki astronotların Dünya’ya döndükten sonra kemik kitlesinde onlarca yıla eşdeğer kayıp yaşadığını ortaya koyan araştırma gelecekteki Mars görevlerine dair bir uyarı niteliğinde.
‘Uzayda astronotların kemiklerine neler oluyor’ araştırması: Mars görevi için endişe verici
Fotoğraf: Reuters

Daha önceki araştırma astronotların uzayda geçirdiği her ay için yüzde 1-2 kemik yoğunluğu kaybı yaşadığını göstermişti. Çünkü yer çekiminin yokluğu ayakta durduklarında ya da yürüdüklerinde astronotların bacaklarından baskıyı alıyor.

Yeni araştırmada, yeniden Dünya’ya ayak bastığında nasıl iyileşme kaydettiklerini bulmak için 17 astronotun el ve ayak bilekleri uzaya gitmeden önce, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndayken ve döndüklerinde görüntülendi.

Sonuçları değerlendiren araştırmanın yazarlarından Kanada’daki Calgary Üniversitesi’nden Dr. Steven Boys kemik yoğunluğu kaybının Dünya’da on yıllar içinde yaşanacak kayba eşdeğer olduğunu ifade etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalma süreleri dört-yedi ay arasında değişen astronotların en uzun süreli görevlere gidenlerinin en yavaş iyileşenler olduğu görüldü. Dokuz astronotun Dünya’ya döndükten bir yıl sonra bile tamamen iyileşmediği bildirildi.

 

Uzayda ne kadar uzun süre kalınırsa o kadar kemik kaybı oluyor” diyen Boyd bunun gelecekte planlanan ve astronotların uzayda yıllar geçirmesi anlamına gelebilecek Mars görevleri için büyük endişe yarattığını söyledi.

Durumun zamanla daha da kötüleşip kötüleşmeyeceklerini bilmediklerini belirten Dr. Boyd “Bir süre sonra stabil duruma gelmesi mümkün ya da kemik kaybı yaşanmaya devam eder. Ancak hiçbir şey kalmayana kadar kaybın devam edeceğin düşünemiyorum” dedi.

Scientific Reports’ta yayınlanan yeni çalışma, uzay uçuşunun kemiklerin yapısını nasıl değiştirdiğini de gösterdi.

 

Boyd durumu vücudun kemiklerini Eyfel kulesine benzeterek açıkladı: “Yapıyı ayakta tutan bazı metal bağlantı çubukları kaybolmuş gibi oluyor. Dünya’ya döndüğümüzde kalan çubuklar kalınlaşıyor ama yenileri oluşmuyor.”

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