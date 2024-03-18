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Uzayda ilk Michelin yıldızlı yemek deneyimi: Bedeli 16 milyon lira

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İlk lüks uzay turizmi şirketlerinden biri olan SpaceVIP, Michelin yıldızlı Danimarkalı şef Rasmus Munk ile uzayda sürükleyici bir yemek deneyimine ev sahipliği yapacak. Sadece altı kişinin katılacağı özel yemek kişi başına 16 milyon liraya mal olacak.
Uzayda ilk Michelin yıldızlı yemek deneyimi: Bedeli 16 milyon lira

Uzay turizmi şirketlerinden SpaceVIP, Michelin yıldızlı şef Rammus Munk ile uzayda akşam yemeği deneyimine hazırlanıyor.

Bilet başına 495 bin dolar yani 16 milyon lira ödeyen altı kişi, dünya atmosferinin sınırında altı saatlik bir yolculuğa çıkacak.

Tüm gelir bağışlanacak

Akşam yemeğinden elde edilen tüm gelirler bilim ve teknolojide cinsiyet eşitliğini destekleyen Uzay Ödülü Vakfı'na aktarılacak.

SpaceVIP'in kurucusu Roman Chiporukha turistik uzay yemeği hakkında, "Bu, uzay okuryazarlığını teşvik etmek için uzay yolculuğunun gücünden yararlanmak amacıyla önde gelen sanatçılarla düzenlenen bir dizi keşif gezisinin ilkidir" diye konuştu.

Michelin yıldızlı şef ve altı misafiri, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 2025'in sonlarında yola çıkacak.

Şef, dünyanın ilk karbon nötr uzay gemisi olan Space Perspective'in Uzay Gemisi "Neptün"de akşam yemeğini sunacak.

Uzay gemisi "Neptün" bir roket değil, SpaceBalloon tarafından yavaşça hareket ettirilen basınçlı bir kapsül.

 

Uzayda ilk Michelin yıldızlı yemek deneyimi: Bedeli 16 milyon lira

 

Yemekten canlı yayın

Kaşifler, atmosferin sınırına ulaştıklarında uzay aracında Wi-Fi erişimine sahip olacak ve deneyimlerini canlı yayınlayabilecek. Ayrıca uçuşları sırasında Dünya'daki arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurabilecekler.

Yolcular aynı zamanda güneşin doğuşunu da izleme şansına sahip olacak.

Uzaydan ilhamlı yemekler

Şef Rasmus, "uzay araştırmalarının son 60 yılda insanlık tarihindeki rolünden ve bunun toplum üzerindeki hem bilimsel hem de felsefi etkisinden ilham alan" yaratıcı yemekler sunacak.

Menü hazırlıkları henüz tamamlanmadığı için yemekler gezi planının son aşamasında açıklanacak.

Şef Ramsus'un Kopenhag merkezli restoranı Alchemist, 2020'den bu yana iki Michelin yıldızı aldı. Restoran aynı zamanda "Dünyanın En İyi 50 Restoranı" listesinde 5. sırada.

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