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Uzayda yaşam için bu alan işaret edildi!

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Bilim insanlarının Büyülü Göl olarak adlandırdığı bölgenin uzayda yer alan yaşam kaynaklarından biri olabileceği düşünülüyor.
Uzayda yaşam için bu alan işaret edildi!

NASA, bilim adamlarının uzayda yaşam arayışları devam ediyor. Mars’ta çekilen bu görüntünün ise dünya dışındaki eski mikrobiyal yaşamın ilk kanıtının olabileceği yeri gösteriyor. NASA’nın Perseverance aracından çekilen bu görüntüdeki alana uzmanlar tarafından “Enchanted Lake” (Büyülü Göl) adı verildi.

Mars’ta yer alan Büyülü Göl uzayda yaşama ev sahipliği yapmış olabilir

Herhangi bir su birikintisinin olmadığı bu alana göl adı verilmiş olması şaşırtıcı gelebilir. Ancak Mars yüzeyindeki suyun milyarlarca yıl önce yok olduğu düşünülüyor. Ve gezegende su varken, bu bölgenin de bir göl olduğuna inanılıyor. Bu göl milyarlarca yıl önce uzayda yaşam kaynaklarından biri olabilir.

Büyülü Göl, bilim insanlarının milyarlarca yıl önce suyla dolu olduğuna inandığı Jezero Krateri‘nin batı ucundaki bir deltada yer alıyor. Delta, ince tortul kaya katmanları içeren, yelpaze şeklinde devasa bir alanı kapsıyor. Bölgenin bu jeolojik özelliği bilim insanlarını Mars’ta su olduğuna inandırıyor.

Bu kayaların krater gölüne akan nehirden gelen çamur, silt ve kumdan oluştuğu düşünülüyor. Göl çevresindeki organizmaların da fosilleşmiş bir şekilde katmalar arasında sıkışmış olabileceğine inanılıyor. Bu yüzden Perseverance araştırmalarına göl çevresinde devam ediyor.

Paylaşılan görüntünün Nisan ayında çekildiği belirtiliyor. Perseverance bu tarihten beri deltada ilerlemesini sürdürüyor. Uzay aracı şuanda görev ekibinin “Hogwallow Flats” adını verdiği tortul kayalar alanında çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda, Perseverance yakındaki bazı kayalardan örnek alacak.

Toplanan örnekler, ayrı bir görev ile birlikte Dünya’ya gönderilecek. Bilim insanları ise nihayet, Mars’ta yaşamın var olup olmadığını belirlemek için toplanan örnekleri analiz etme fırsatı yakalayacak. Olası bir yaşam kalıntısı uzayda yalnız olmadığımıza kanıt olabilir.

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