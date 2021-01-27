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SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

Uzm. Dr Ahmet Varış uyardı ve öneriler yaptı

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Uzm. Dr Ahmet Varış uyardı ve öneriler yaptı
Uzm. Dr Ahmet Varış uyardı ve öneriler yaptı

Uzm. Dr Ahmet Varış’ın paylaşımı şöyle:

49'u yerel toplam 52 vaka…

Her geçen gün saptanan Covid-19 vakalarının sayısında rekor üstüne rekor kırıyoruz.

Hastanede yatmayı gerektirecek daha ağır durumdaki vakaların sayısı gün geçtikçe katlanarak artıyor.

Yoğun bakımda tedavi alması gereken hastaların sayısının günlük olarak artması bir yana yaş ortalaması da giderek azalıyor.

Diğer bir deyişle komplike kronik hastalığı olmayan, bağışıklık sistemi daha güçlü insanlarımızda bile Covid-19 enfeksiyonu daha ağır bir tabloda ilerliyor.

Biran önce toplumsal seferberlik ilan etmekten başka herhangi bir yolumuz yok!

*Maske-mesafe-hijyen başta olmak üzere tedbirlere uyulmalı,

*Aşılama programı genişletilerek hızlandırılmalı,

*Acil Durum Hastanesi’yle ilgili gerekli kontroller ve düzenlemeler yapılarak yasal mevzuata uygun hale getirilmeli,

*Covid ve Covid dışı hastaların hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hekim, hemşire ve diğer çalışanlarla ilgili yeterli kadrolar ivedilikle oluşturulmalı,

*Aylardır bu mücadelenin en önemli unsurlarından olan ve çok yorulan temaslı takip ekibi genişletilmeli,

*Bilimsel ilkeler gözetilerek sağlık profesyonellerinin sesine kulak verilmelidir.

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