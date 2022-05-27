  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

Uzmanlar açıkladı: Kahveseverlere müjde…

» »
Yeni yapılan bir araştırma, gün içerisinde içilen tek bir kahvenin bile, aynı anda birçok işi yapmaya (multitasking) yardımcı olduğunu ortaya koydu.
Uzmanlar açıkladı: Kahveseverlere müjde…

Çalışma için 274 katılımcıdan, ekranda bir veya iki rakamını gördüklerinde farklı düğmelere basmaları istendi. Daha sonra, aynı anda iki farklı sesin çaldığını duyduklarında basmaları için iki düğme daha verildi.

Daily Mail’in haberine göre, deneyi önceden kahve içmeden yapanlar, birden fazla düğmeye bastıklarında, tek bir göreve odaklandıkları zamana kıyasla yaklaşık 0,68 saniye daha yavaştı. Ancak bir fincan sade kahve içilmesine izin verilenler sadece 0,54 saniye daha yavaş bir performans gösterdi.

Sonuç olarak kahve içenler %21 oranında daha hızlandı.

“KAHVE İÇENLER SONUÇTAN MEMNUN KALACAK”

Araştırmanın başındaki isim Dr. Andre Szameitat, kahve içenlerin “sonuçlardan memnun kalabileceğini” ancak çalışmanın küçük olduğunu söyleyerek daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan çalışmadaki bulgular, kahve alışkanlıklarının, iş ve diğer her şey dahil olmak üzere günlük yaşamın rekabetçi taleplerini dengelemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Araştırma ayrıca, video oyunları oynayan ve beyinlerini çoklu görev için eğitenlerin bunu yapmakta daha iyi olduğunu da buldu.

Sürekli diller arasında geçiş yapan iki dilli insanlar, çoklu görevlerde de daha hızlılardı.

Stresli, endişeli ve bunalmış olabilen nevrotik insanlar, disleksiye sahip olan kişilerde olduğu gibi, çoklu görev istendiğinde diğer insanlara göre daha yavaş bir performans gösterdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklar da kalp krizi geçirebilir26 Mayıs 2022 Perşembe 18:09
  • Virolog Tareen: Maymun çiçeği virüsüne karşı Çiçek aşısı etkili26 Mayıs 2022 Perşembe 15:57
  • Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları daha fazla etkiliyor26 Mayıs 2022 Perşembe 10:42
  • Damar tıkanıklığı son yıllarda giderek yaygınlaşıyor!26 Mayıs 2022 Perşembe 10:37
  • Çocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!26 Mayıs 2022 Perşembe 10:35
  • Bilim insanları ebeveynleri uyardı: “Çocukları ekrandan uzak tutun”25 Mayıs 2022 Çarşamba 21:49
  • Polen alerjisi baharla sınırlı değil25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:01
  • Büyük bir salgın haline gelebilir!25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:03
  • Tarladan sofraya siyah elmas 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:33
  • Uzmanlardan maymun çiçeği uyarısı: Vücudunuzun dört yerinden birinde bu belirti varsa doktora gidin25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti