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Uzmanlar Uyarıyor: Kanser Hastaları Kontrollerini Ertelemesin

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Koronavirüs sürecinde birçok kanser hastası doktor kontrolünü erteledi.
Uzmanlar Uyarıyor: Kanser Hastaları Kontrollerini Ertelemesin

Koronavirüs sürecinde birçok kanser hastası doktor kontrolünü erteledi. Uzmanlar, 2 doz koronavirüs aşısını yaptıran hastaların, rutin kontrollerine mutlaka gitmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Kanser, atlatıldığında bile takip gerektiren bir hastalık. Ancak salgın sürecinde pek çok hastanın, doktor kontrolünü ertelediği belirlendi.

Kanserin tekrarlanmasının gözden kaçırıldığını söyleyen Pediatrik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tezer Kutluk şöyle diyor:

"Yaşam kalitesiyle ilgili işte belli organların kontrol edilmesi gerekiyorsa işte kalbi akciğeri hangi kanser türüyse onunla ilgili kontrollerin yapılması, yaşam kalitesi açısından başka organların zarar görmemesi ve vücut bütünlüğü sağlanması açısından önemli."

Aşı olanlar taramalarını yaptırmalı

İki doz koronavirüs aşısını yaptıranların hastaneye giderek taramalarını yaptırması büyük önem taşıyor. Kutluk'un bu konuda da açıklamaları şu şekilde:

"Covid'in yarattığı bu etkiden olumsuz etkilenmemek için bireylere düşen görev taramalarını yaptırmaları. Belirti ve bulguları olduğu zaman doktora gitmeleri. Nasıl gideceğini; maskeli, güvenli, randevu artık salgının birinci yılındayız. İlk aylarında bir panik vardı ama şimdi hastaneler, hastalar, örgütlenme modeli, bu işi daha iyi bütün dünya daha iyi yönetebiliyor."

Uzmanlar, erken tanı konan kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çiziyor.

Salgın sonrası kanser vakalarında patlama olmaması için taramalarının aksatılmaması gerekiyor. 

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