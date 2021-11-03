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Uzmanlardan ebeveynlere "Squid Game" uyarısı

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Dünya genelinde büyük ilgi gören Netflix'in "Squid Game" dizisi konusunda uzmanlar ebeveynlere uyarıda bulundu.
Uzmanlardan ebeveynlere "Squid Game" uyarısı

Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi "Squid Game" 90'dan fazla ülkede zirvede yer alıyor. Almanya'da da yoğun ilgi gören dizi bazı ailelerin küçük yaştaki çocukların diziyi izlemesine izin verdiği haberlerinin medyaya yansıması üzerine yoğun tartışmalara yol açtı. Kreş ve ilkokullara giden çocukların dizideki oyunları taklit etmesi, endişelere neden oldu.

Uzmanlar çocukların da ilgi gösterdiği dizinin şiddet içerdiğini hatırlatarak, konulan yaş sınırına dikkat çekiyor. Almanya'da Bağımsız Film Denetleme Kurulu (FSK) dizi için 16 yaş sınırlaması getirdi. Türkiye'de ise dizi için 18 yaş sınırlaması bulunuyor.

"Şiddet eğilimini artırabilir"

Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi'nden psikoterapist Katajun Lindenberg, şiddet içeren sahnelerin çocuklar açısından ağır psikolojik yük getirdiğini söylüyor. Lindenberg'e göre çocukların dizide olup bitenleri idrak ederek bir fikir oluşturması çok zor. Aynı zamanda üniversitenin çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümü başkanı da olan Lindenberg, böyle bir şiddet örneğinin verilmesinin, çocuklar arasında şiddet eğilimi riskini de artıracağını vurguluyor.

 

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"Çocuklar diziyi idrak edemiyor"

Medya pedagojisi alanında çalışan Maya Götz de çocukların topluma dair eleştiriler içeren "Squid Game"i idrak edemeyeceği görüşünde. Bavyera Uluslararası Gençlik ve Eğitim Televizyonu Merkez Enstitüsü'nde de görev yapan Götz, ailelerin çocuklarına "güçlü olmanın diziyi izlememek anlamına geldiğini açıkça anlatması" tavsiyesinde bulunuyor.

BdTD | Abu Dhabi | Serie Squid Game wird real

"10 yaş ve altında travmaya yol açabilir"

Götz, "Squid Game" dizisinin çok tanındığını ve dizideki oyunların Minecraft gibi video oyunlarında canlandırıldığını, Tiktok ya da Instagram gibi sosyal medya platformlarında da dizinin skeçlerinin yer aldığını hatırlatıyor. Uzman, çocukların arkadaş ziyaretlerinde ya da ergen kardeşleri izlerken diziyi izleyebileceğini hatırlatıyor ve bu durumda mutlaka çocuklarla dizide gördükleri sahnelerin konuşulması gerektiğini söylüyor. Götz özellikle 10 yaş ve altındaki çocuklar için dizinin travmaya ve kabuslara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. 

Güney Kore yapımı dizi Netflix'in bugüne kadarki  en yüksek izleyici sayısına ulaştı. Toplumsal eşitsizlikleri işleyen dizide borç batağındaki yüzlerce kişinin verdiği ölüm-kalım mücadelesi kendilerini "çok önemli kişi" diye tanımlayan bir grup zengin insan tarafından izleniyor. Hatta kimin kazanacağına dair bahse bile giriliyor. Toplam altı etaptan oluşan "Squid Game"de her bir oyunda başarısız olanlar ise "diskalifiye" adı altında acımasızca öldürülüyor. Sonunda hayatta kalmayı başaran kişi ise 45 milyar Güney Kore Wonu (33 milyon Euro/350 milyon TL) tutarındaki büyük ödülü almaya hak kazanıyor.

 Deutsche Welle Türkçe

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