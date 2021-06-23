Uzmanlardan Uyarı: Koronavirüs Tekerlekli Sandalyeye Mahkum Eden Guillian-Barre Sendromu'nu Artırdı

Uzmanlar, grip ve koronavirüs sonrasında ya da hiçbir sağlık problemi olmayan insanları dahi tekerlekli sandalyeye mahkum edebilecek Guillain Barre sendromu konusunda uyardı.

Uzmanlar, grip ve koronavirüs sonrasında ya da hiçbir sağlık problemi olmayan insanları dahi tekerlekli sandalyeye mahkum edebilecek Guillain Barre sendromu konusunda uyardı.

Hiçbir sağlık probleminiz yokken, grip ya da COVID 19 atlattıktan sonra birdenbire yürüme zorluğuna sebep olan Guillain Barre sendromu, hastalarını tekerlekli sandalyeye dahi mahkum edebiliyor.

Polinöropatik hastalıklar arasında yer alan Guillain Barre sendromu, ayaktaki sinir uçlarını tutarak yol açtığı harabiyetle 1 hafta 10 gün içerisinde aniden hastalarda yürüme kabiliyetinin ortadan kalkmasına, hatta tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmesine sebep olabiliyor. Hastalık konusunda uyarılarda bulunan Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, hastalığın pandemi döneminde görülme sıklığının arttığını söyledi.

FELCE SEBEP OLABİLİR

Guillain Barre Sendromu’nda erken teşhisin çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koçer, "Bu hastalığın tanısı önemlidir çünkü tanı ne kadar hızla konulabilirse tedaviye de o kadar çabuk başlanır. Ayaklardan başlayan bu hastalık eğer kontrol altına alınmazsa göğüs kaslarını tutup solunum yetmezliğine, ellerdeki kasları tutup ellerde de felce kadar götürebilmektedir. Vakit kaybetmeden başlanan medikal tedavi ile üç hastadan ikisi, hastalığın herhangi bir etkisini hissetmeden iyileşerek normal hayatına dönebilmektedir" dedi.

HASTALIĞIN TANISINDA 'BEL SUYU' ANALİZİ

Hastalığın tanısının doğru şekilde konulmasının çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Koçer, "Polinöropatik hastalıkların onlarca çeşidi vardır. Onlarca çeşit arasında ise iki veya üç tanesi bu ilaç tedavisine cevap vermektedir. Dolayısıyla hastanın çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. İlaç tedavisine cevap alabilecek miyiz sorusuna en net yanıt ise bel suyu analiziyle alınmaktadır. Analiz sonrasında medikal tedaviye uygunluk ortaya çıkarsa tedavi süreci hızla başlatılır" diye konuştu.

"TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ YÜRÜYEREK AYRILDI"

Guillain Barre Sendromu dolayısıyla, tekerlekli sandalye ile kendisine başvuran hastanın, 1 hafta içerisinde yürüyerek hastaneden ayrıldığını belirten Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, "53 yaşındaki hastamız Talip Doğan Karlıbel, son iki hafta içerisinde yürüme güçlüğü çekmeye başlamış. Aniden gelişen yürüme güçlüğü, hastamızın tekerlekli sandalye olmadan hareket etmesine engel olmuş. Şeker hastası olan hastamız ayağındaki güçsüzlüğün şekere bağlı geliştiğini düşündüğü için iki hafta boyunca hastalığını ihmal etmiş. Fakat adım atamayacak duruma gelince kurumumuza başvurmuş. Bel suyu analizi ile hastamıza Guillain Barre Sendromu tanısını koyduk ve hızlı bir şekilde ilaç tedavisine başladık. 1 hafta içerisinde hastamız iyileşti ve tekerlekli sandalye ile geldiği hastanemizden yürüyerek ayrıldı" şeklinde konuştu.

Dr. Koçer, sözlerine şu şekilde devam etti: "Burada tablonun şeker hastalığına bağlı gelişip gelişmediğinin vurgulanması çok önemlidir. Eğer hastamız şeker hastalığına bağlı geliştiğini kabul edip kurumumuza hiç başvurmasaydı, böyle bir tedavi şansını yakalayamayabilirdi. Toplumumuzda, ayağında yürüme güçlüğü olup şeker hastalığından kaynaklandığını düşünerek tedavisini ihmal eden çok sayıda hastamız mevcut. Toplumun, Guillain Barre Sendromu’nun farkına varıp, bu doğrultuda hareket etmeleri tedavi şansı açısından büyük önem taşımaktadır."

KORONAVİRÜS HASTALARINDA SENDROM GELİŞTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Pandemi döneminde Guillain Barre Sendromu’nun görülme sıklığında artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Abdulkadir Koçer ise şöyle konuştu: "Covid-19 öncesinde, Guillain Barre Sendromu’nun belirtileriyle bizlere başvuran hastalarımıza son bir ay içerisinde grip geçirip geçirmediğini ya da ishal olup olmadıklarını sorardık. Son bir buçuk yıldır ise Covid-19 sormaya başladık ve gerçekten de Covid-19 atlatan hastaların bir kısmında Guillain Barre Sendromu geliştiğini tespit etmiş olduk."