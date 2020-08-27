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Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 332 bini aştı

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Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 332 bini aştı
Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 332 bini aştı

Yeni tip Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 24 milyon 332 bin 107 olurken, ölenlerin sayısı da 829 bin 665’e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 872 bin 582 oldu.

Öte yandan salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD’de yeni virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 183 bin 653’e yükseldi.

Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika’da hasta ve vaka sayıları artmaya devam ediyor.

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