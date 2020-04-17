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Vakaların yüzde 44’ü, bulaştıran kişide daha belirti bile yokken virüsü kapmış

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Vakaların yüzde 44’ü, bulaştıran kişide daha belirti bile yokken virüsü kapmış
Vakaların yüzde 44’ü, bulaştıran kişide daha belirti bile yokken virüsü kapmış

Çinli bilim insanlarının araştırması, Covid-19 hastalarının yüzde 44’ünün, virüsü, kendilerine bulaşmasına neden olan kişide henüz belirti görülmeden kaptığını ortaya koydu.

Sonuçları, ‘Nature’ adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, virüsün ortaya çıktığı Çin’de, Guangju kentindeki bir hastaneye, 21 Ocak-14 Şubat arasında yatırılan 94 Covid-19 hastasının verileri incelendi.

Bu hastalardan, belirti görülmeye başladığı günden itibaren 32 günlük süre içinde, aralıklarla toplam 414 adet boğaz sürüntüsü alındı. Hastaların yarısı erkek yarısı kadındı; yaş ortalaması ise 47. Hiçbiri ağır hasta değildi.

İnceleme ve modelleme sonucunda, vakaların yüzde 44’üne virüsün, onlara bulaştıran kişinin ‘semptom göstermeden önceki döneminde’ bulaştığı saptandı. Bunun, Covid-19 hastalarının, belirti görülmeden önce virüsü bulaştırabileceği gerçeğini bir kez daha gösterdiğine ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekildi.

Bilim insanlarının değerlendirmesi şöyle: “Virüsün, semptom görülmeden önceki iki üç günlük süreçte bulaşabildiğini tahmin ediyoruz. Belirti görülmeden önceki bulaşmaya cinsiyet, yaş ve hastalığın nasıl seyrettiği gibi unsurların etki etmediğini saptadık”

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