Varank, Beyrut'taki patlamayla ilgili konuştu: "Kanal İstanbul, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti" dedi ve Kanal İstanbul'un önemine dair paylaşımda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti" hatırlatmasında bulunan Varank, devamında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir."