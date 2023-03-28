Varış noktası Türkiye olan 2,3 ton kokain yakalandı

Perulu yetkililer, “Bu Peru limanlarında gerçekleşenler arasında ilk kez varış noktası Türkiye olan bir baskın. Normalde Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa limanlarından haberdarız” açıklamasını yaptı.

Peru, varış yeri Türkiye olan ve seramik fayansların arasında gizlenmiş 2,3 ton kokain yakaladıklarını açıkladı.

BBC Türkçe’nin Reuters’tan aktardığına göre, yetkililer Pazartesi günü düzenledikleri basın toplantısında baskının, başkent Lima’nın hemen yakınında bulunan ülkenin en büyük limanı El Callao’da gerçekleştiğini belirtti.

Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa

El Callao Emniyet Müdürü Luis Angel Bolanos, “Bu bildiğimiz kadarıyla ilk defa Peru limanlarında gerçekleşen ve varış noktası Türkiye olan bir baskın. Normalde Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa limanlarından haberdarız” dedi.

Bolanos kokainin en az 20 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Kokainin lastik levhalara sabitlenerek tahta kutulara konulduğu, böylece bir konteynerin içindeki yüzlerce seramik karosu görünümünün yaratıldığı belirtildi.

Peru’da geçen yıl 86,4 ton uyuşturucu ve yasa dışı madde ele geçirdi, bunların 28 tonu kokain hidroklorür maddesiydi.

BM raporu: Kullanıcı sayısı arttı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) son raporunda, dünyada kokain tüketiminde ciddi bir artış yaşandığı, buna bağlı olarak arzın da arttığı bilgisi yer aldı. Kolombiya, dünyanın bir numaralı kokain ve koka yaprağı üreticisi.

Raporda, kokain üretiminin 2021’de 2020’ye oranla yüzde 35 arttığı, bu artışın kokain elde edilen koka ağacı yetiştiricilerindeki çoğalma ve koka ağacının bir kimyasal bileşen olan kokain hidroklorüre dönüştürülmesinin belirleyici bir rol oynadığı kaydedildi. Küresel olarak kokain tüketiminde ciddi bir artış yaşandığını buna bağlı olarak arzın da arttığı belirtilen raporda, son on yılda kokain kullanıcılarında istikrarlı bir artış görüldüğü ifade edildi.

Raporda, kokain pazarının Amerika’da ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde oldukça yoğunlaşmış olduğu, Afrika ve Asya’da da söz konusu uyuşturucunun hızla yayılabilme potansiyeline sahip olduğu uyarısında bulunuldu. Asya, Afrika ve Avrupa’da 2020’de tahminen 21,5 milyon kokain kullanıcısının bulunduğuna işaret edilen raporda, bu sayının 55 milyona çıkabileceği belirtildi.

Raporda, kokain üretimindeki artışın yanı sıra dünya çapında 2021’de emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 bin ton gibi rekor seviyede kokain ele geçirildiği bildirildi.

UNODC Başkanı Ghada Waly, “Küresel kokain arzındaki artış hepimizi yüksek alarm durumuna geçirmeli” dedi.