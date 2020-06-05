Vegan beslenince vücutta ne değişiklik oluyor...İkizler üzerinde gözlendi

İngiltere’nin Devon kentinde kaşif olarak ünlenen Hugo ve Turner adlı tek yumurta ikizleri, son maceralarında, vegan diyetin genetik olarak özdeş iki kişi üzerindeki omnivor diyet ile farklı etkilerini karşılaştırdı.

Business Insider'da yer alan habere göre Turner kardeşler, vegan beslenmenin sporcular arasındaki popüleritesinin anlatıldığı Game Changers belgeselinden aldıkları ilhamla, bu yıl Ocak-Mart arasında 12 haftalık bir fitness antrenmanı ile birlikte iki yeme stilini karşılaştırmalı olarak uyguladı.

Kardeşlerden Ross, “Önyargıların dışında omak istedik. İkiz olmamız nedeniyle genetik olarak özdeşiz ve böylece kendimizi sıradışı konularda karşılaştırabiliriz” ifadelerini kullandı.

King’s College’dan araştırmacılar, ikizlerin deney sırasında nasıl hissetiklerini ve kilo, kolesterol ve kas kütlesi gibi temel sağlık ölçütlerini takip etti.

İkizlerin ikisi de, kişisel antrenör Ross tarafından tasarlanan bir programı kullanarak haftada beş ile altı kez spor salonunda dayanıklılık eğitimi yaptı. Ayrıca Mindful Chef dağıtım servisi tarafından hazırlanan yemeklerle günlük olarak aynı kaloriyi aldılar.

Çalışmanın sonunda ise vegan ve omnivor beslenen kardeşler arasında, kas kazançları, yağ kaybı ve sindirim sağlığı açısından büyük farklılar görüldü.

VEGAN DİYETİ SONUCUNDA HUGO’NUN ENERJİSİ YÜKSELDİ VE YAĞ KAYBETTİ

Vegan beslenme tarzını uygulayan Hugo’nun deneyde önce 84 kilo ağrlığında olduğu ve yağ oranın yüzde 13 olduğu belirtildi. Diyetin sonunda 82 kilo olan Hugo’nun kaybettiği ağırlığın neredeyse tamamının yağ olduğu çalışmanın ardında kolesterol seviyesinin düştüğü bildirildi.

Öte yandan Hugo, öğle yemeği sporu seanslarında tipik rutine kıyasla daha fazla uyanık hissettiğini ve enerji seviyesinde yüksel bir artış olduğunu söyledi.

Fotoğrafta solda vegan diyet uyguyan Hugo, omnivor diyet uygulayan Ross ise sağda yer alıyor.

“Vegan diyette zihinsel odak noktam çok daha iyiydi, öğleden sonraları enerji kaybım olmadı. Atıştımalık olarak, bisküvi ve patates kızartması vegan olmadığı için çoğunlukla meyve ve sert kabuklu yemişlere yöneldim” diyen Hugo sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti.

Ancak, Hugo diyetle birlikte libidosunda keskin bir düşüş olduğunu, "Sadece kaybettim. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum" diyerek, deneyiminin herkes için doğru olmayabileceğini söyledi.

İkizler deney sırasında kapsamlı kan testleri yapmadılar. Örneğin, bazı değişiklikleri açıklayıp açıklamadığını görmek için testosteron ölçülmedi.

ROSS DAHA FAZLA KAS KÜTLESİ KAZANDI

Başlangıçta Ross’un yağ kütlesi ise %13 civarındaydı. 4 kiloluk bir kas kütlesiyle birlikte yaklaşık 2 kiloluk yağ kütlesi kazandı ve böylece vücut yağ oranı %15’e çıktı. Deneyin sonunda Ross, yaklaşık 86 kilogram ağırlığa ulaştı. Kolesterol seviyesi ise 12 hafta boyunca sabit kaldı.

Ross, bu deney için günlük yemek planının tipik düzeninden biraz daha farklı olduğunu ve tavuk, balık, kırmızı et, sebzeler, süt ürünleri ve tahıllarla makro besin maddeleri açısından son derece dengeli olduğunu söyledi.

Bundan önce, ikizlerin tipik bir gününde, kahvaltıda kızarmış ekmek veya yulaf lapası, öğle yemeğinde sandviçler, akşam yemeğinde ise tavuk, sebze veya çeşitli makarnalar yer alıyordu.

VEGAN DİYETİ BAĞIRSAK MİKROBİYOMUNDA DA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLDU

Vegan beslenen Hugo’da, bağırsak mikrobiyomu - insan sindirim sisteminde yaşayan faydalı bakteri popülasyonları - deneyden önce ve sonra Atlas Biomed tarafından analiz edilen dışkı örneklerine dayanarak, ilginç şekillerde değişti.

Analize göre, değişiklikler obezite ve tip 2 diyabet riskini azaltarak, Hugo'nun bazı kronik hastalıklara karşı direncini artırdı. Bu durum, bitki bazlı diyetlerin mikrobiyomu iyileştirerek bu koşulların riskini azaltabileceğini düşündüren daha önceki araştırmaları destekledi.

Turner kardeşler, vegan yiyecekleri ve özellikle sağlıklı atıştırmalıkları günlük hayatlarında daha fazla yer verdiklerini söyledi. Ancak, deney için 12 haftanın yeterli olmadığını düşünen ikiz kardeşler, eğer başarabilirlerse daha sağlıklı veriler elde etmek için çalışmayı 6 ay ila 1 yıla dek uzatmak istediklerini açıkladı.

"DENEYDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Turner ikizlerin deneyden çok şey öğrendiklerini söyleyerek, yaptıkları uzun yürüyüşler için vegan beslenmenin nasıl fayda sağlayacağını öğrenmek istediklerini de açıkladı. Dayanıklılığa bağlı gezilerde günde yaklaşık yarım kilo kaybedildiğini söyleyen Hugo, gezi sırasında olabildiğince hafif olmayı tercih ettiklerini bildirdi.

Hugo, vegan mutfağının yemek seçeneklerinin genişlediğini açıkladı. “Bu deneyden çıkan en önemli şey, yeterince çeşitli beslenmediğimizdir. Genelde aynı yiyecekleri farklı farklı şekillerde yiyip durduğumuzu gördüm. Ancak çeşitlilik önemlidir” diyen Hugo, et yiyenlerin vegan yiyeceklere karşı isteksiz yaklaştığını; ancak vegan burger gibi bitkisel besinlerin gerçeğine tat ve doku bakımından çok benzediğini ve bunun omnivorların ilgisini çekebileceğini söyledi.