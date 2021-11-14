Venezuela'da 12 bin kişilik orkestrayla rekor denemesi

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14.11.2021 22:13
Venezuela'da "dünyanın en büyük orkestrası" kuruldu. Başkent Caracas'ta 12 bin müzisyen Tchaikovsky 'nin "Slav Marşı" eserini icra etti. Orkestra, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday.
İşte o video:
TRT.
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