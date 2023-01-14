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Video konferansta şok: Siyasetçinin yarı çıplak arkadaşı kameraya yakalandı

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ABD’de bir yerel siyasetçinin yetkililerle düzenlediği resmi video konferansta kadraja bir anda yarı çıplak bir genç erkeğin girmesi şok etkisi yarattı.
Video konferansta şok: Siyasetçinin yarı çıplak arkadaşı kameraya yakalandı

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tuscon kentinde Yerel Komite Yürütme Kurulu toplantısında tartışma yaratan bir olay yaşandı.

Toplantı sırasında, aynı zamanda doktor olan Yürütme Kurulu üyesi Matthew Heinz'ın yanında bir anda yarı çıplak genç bir erkek göründü. Diğer kurul üyelerinin de katıldığı resmi toplantıya Karayipler'deki gemi tatilinden bağlanan Heinz, odada giyinen mayolu erkek arkadaşının yanlışlıkla kadraja girmesiyle ne olduğunu şaşırdı.

Bir süre konuşmakta zorlanan ve kamerayı kapatan Heinz daha sonra yaptığı açıklamada, videodaki kişinin sevgilisi değil yakın arkadaşı olduğunu ve beraber tatile çıktıklarını söyledi. Heinz, arkadaşının söylendiği gibi 18 yaş altı değil 24 yaşında olduğunu da sözlerine ekledi.

Eşcinsel olduğu bilinen Heinz, 2008'de Arizona Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk eşcinsel olmuş ve iki dönem görevi sürdürmüştü.

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